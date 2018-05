Das Spiel vom Sonntag zwischen der Sportfreunde Siegen und TuS Ennepetal endete mit einem 2:2-Remis.

Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das Ennepetal letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Während bei der Sportfreunde Siegen diesmal Zmitko und Geller für Dogan und Dreisbach begannen, standen bei Ennepetal Nettersheim, El Youbari und Griffiths statt Lahchaychi, Firat und Nadaner in der Startelf. 465 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Siegen schlägt – bejubelten in der 28. Minute den Treffer von Okay Yildirim zum 1:0. Björn Jost verwandelte in der 32. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung des Gastgebers auf 2:0 aus. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Brandon Lee Griffiths das 1:2 für TuS Ennepetal (40.). Ein Tor mehr für die Sportfreunde Siegen machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. In Durchgang zwei lief Kyle Nuel anstelle von Florian Gerding für Ennepetal auf. Für das 2:2 des Gastes zeichnete Nils Nettersheim verantwortlich (63.). Letztlich gingen Siegen und TuS Ennepetal mit jeweils einem Punkt auseinander.

Die Sportfreunde Siegen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. Der Absteiger baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Ein Punkt reicht Ennepetal, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 28 Punkten steht TuS Ennepetal auf Platz elf. Am kommenden Mittwoch trifft Siegen auf die Hammer SpVg (19:30 Uhr), Ennepetal reist tags darauf zum SV Lippstadt 08 (17:30 Uhr).