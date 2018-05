Am Samstag feierte die SpVg Schonnebeck einen weiteren Liga-Erfolg gegen den VfB Speldorf. Die Planungen für die Zukunft laufen auf Hochtouren.

Nach dem 4:2-Sieg am Samstag gegen den VfB Speldorf war die Stimmung gut am Schetters Busch. Seit nunmehr acht Spielen sind die Schwalben in der Liga ungeschlagen. Im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg ist man noch voll im Geschäft. Nur der SV Straelen kann den Essenern noch einen Strich durch die Rechnung machen.

„Ich wünsche der Spielvereinigung alles Gute und hoffe, dass sie auf dem richtigen Weg bleiben“, sagte Speldorfs Trainer Christian Mikolajczakauf der Pressekonferenz. Wohin dieser Weg führen wird, ist nach wie vor offen. Die vorläufige Entscheidung im Kampf um die Regionalliga vertagten Schonnebeck und Straelen am Sonntag vor einer Woche mit einem 1:1. Am Schetters Busch hat man aber schon einige Vorbereitungen getroffen, falls der Fall der Fälle eintreten wird.

Nach der Partie beantworteten SpVg-Trainer Dirk Tönnies und der Sportliche Leiter Christian Leben die wichtigsten Fragen zum möglichen Aufstieg und der kommenden Spielzeit.

Wer bleibt? Werden Leistungsträger gehalten?

Aktuell besteht der Kader der Essener aus 24 Akteuren. Tönnies konnte nach der Speldorf-Partie positive Aussagen darüber treffen, dass der Großteil der designierten Aufstiegshelden bleiben wird: „Wir haben bereits mit 19 Spielern verlängert. Darüber sind wir sehr glücklich“, verkündete der Erfolgstrainer.

Fest steht jedoch auch, dass Kevin Barra, Torschütze zum 2:0 gegen Speldorf und Leistungsträger der Schwalben, den Verein verlassen wird. „Es tut natürlich weh, dass Kevin geht. Er wird uns in Richtung FC Kray verlassen.“ Der Spielmacher stieg mit Kray 2011/12 in der Relegation gegen den KFC Uerdingen in die Regionalliga auf. Barra sei nun froh wieder „zu Hause zu sein“, wie er gegenüber der Krayer Website verlauten ließ.

Gibt es Neuzugänge? Wer kommt an den Schetters Busch?

Die erste Frage konnte Tönnies ebenfalls positiv beantworten: „Wir haben viele Gespräche geführt und es sind auch bereits Fortschritte erzielt worden“, sagte er. Mit wem die Verantwortlichen denn reden, wollte er noch nicht preisgeben. Ein Transfer ist jedoch bereits fix, den die Essener auch „in den nächsten Tagen offiziell bestätigen werden“ so Tönnies und ist sich sicher: “Wir werden ganz sicher nochmal an Qualität hinzugewinnen und gut aufgestellt sein - egal in welcher Liga”.

Allgemein macht man sich bei der Spielvereinigung keine allzu großen Sorgen um die Zukunft und den personellen Aspekt. “Wir planen zweigleisig. Hört sich komisch an, aber das ist bei uns ganz entspannt”, verdeutlichte Tönnies nochmal die Gelassenheit, die in Essen bezüglich der nahen sportlichen Zukunft herrscht.

Wo wird bei einem Aufstieg gespielt? Muss man umziehen?

Vor wenigen Wochen war noch nicht sicher, ob die Nord-Essener am Schetters Busch spielen dürfen, wenn das Regionalliga-Ticket gelöst wird. Die Vorzeichen standen eher schlecht. Trotzdem hatte Tönnies auch schon damals bekräftigt ein „Kind des Essener Nordens“ bleiben zu wollen.

Am Sonntag konnte der Sportliche Leiter Christian Leben dann einige Neuigkeiten bezüglich der Stadionfrage bekannt geben. “Am vergangenen Freitag hatten wir eine Platzbegehung mit der örtlichen Polizei. Sie gaben unseren Visionen grünes Licht”, freute er sich. Konkret lauten diese Visionen: Zäune hinter den Toren weg, Eingangsbereich umstrukturieren und einen Gästebereich für 400 Zuschauer integrieren.

Ob diese Umbaumaßnahmen umgesetzt werden können, hängt aber an der Unterstützung der Stadt: “Finanziell brauchen und hoffen wir natürlich auf Hilfe. Das ist nicht selbstverständlich und das wissen wir. Natürlich werden wir die Umbauten an sich dann selbst durchführen”, stellte Leben klar. Bekommt das Projekt grünes Licht vom Sportausschuss, können laut Leben zwölf Heimspiele am Schetters Busch stattfinden. Nur gegen RWE, RWO, Wuppertal, Aachen und eventuell gegen BVB II muss in beispielsweise den Uhlenkrug des ETB ausgewichen werden.