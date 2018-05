Dass der Regionalliga-West-Meister in der Aufstiegsrelegation auf den "Vize" der Südwest-Staffel treffen würde, ist seit einiger Zeit bekannt. Nun steht auch fest, wer der Tabellen-Zweite im Südwesten ist.

Lange Zeit hatten sich SV Waldhof Mannheim, SC Freiburg und Kickers Offenbach hinter Meister 1. FC Saarbrücken um den zweiten Platz gestritten. Einen Spieltag vor Saisonende sicherte sich der SV Waldhof Mannheim vor 5884 Zuschauern durch ein 1:1-Unentschieden gegen den TSV Steinbach die Vize-Meisterschaft.

Damit steht der Traditionsklub aus Baden-Württemberg zum dritten Mal in Folge in der Relegation. 2015/16 scheiterte Mannheim an den Sportfreunden Lotte. In der vergangenen Saison war der SV Meppen einen Tick stärker bzw. hatte das Glück im Rückspiel im Elfmeterschießen auf seiner Seite. Nun nimmt der SV Waldhof den dritten Anlauf in Richtung 3. Liga. Der KFC Uerdingen, der vor dem letzten Spieltag zwei Punkte vor Viktoria Köln in der Regionalliga West liegt, würde aktuell der Gegner der Mannheimer sein.

1860 München ist Meister in Bayern

Seit Samstag ist auch dem TSV 1860 München die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern nicht mehr zu nehmen. Die Sechziger siegten am Samstag mit 3:0 beim FC Pipinsried und sicherten sich den Meister-Titel in ihrer Staffel. Die "Löwen" bekommen es in den Aufstiegsspielen mit dem 1. FC Saarbrücken zu tun. "Dass hier in das Stadion 7.000 Leute reinpassen hätte ich nie gedacht! Ein Wahnsinn, super Stimmung, gut organisiert, ein gelungener Tag. Ziel ist jetzt der Aufstieg. In der Relegation kann in zwei Spielen alles passieren. Wir wollen unbedingt in die 3. Liga", sagte 1860-Torjäger Sascha Mölders, der in Pipinsried das 3:0 erzielte, am Samstag nach der Regionalliga-Bayern-Meisterschaft.

Einzig in der Regionalliga Nord ist die Meisterschaft noch nicht entschieden. Nordost-Meister FC Energie Cottbus muss sich auf die Bekanntgabe seines Gegner noch zwei oder drei Wochen gedulden. Drei Spieltage vor Schluss liegt Weiche Flensburg zwei Zähler vor der Zweitvertretung des Hamburger SV.

Die Aufstiegsspiele im Überblick:

1. FC Saarbrücken - 1860 München

KFC Uerdingen/Viktoria Köln - Waldhof Mannheim

Weiche Flensburg/Hamburger SV - Energie Cottbus