Für die A-Junioren von Bundesligist Borussia Dortmund ist die Saison zwar noch lange nicht gelaufen. Ein Spieler zeigt sich allerdings wechselwillig.

Es ist erneut eine starke Saison von der Dortmunder A-Jugend. Am letzten Spieltag der Bundesliga West konnte die Mannschaft von Benjamin Hoffmann durch einen 4:1-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf in die Endrunde der deutschen Meisterschaft einziehen. Für einige der Dortmunder Akteure könnten das bereits die letzten Spiele im Dress ihres Ausbildungsvereins sein.

Zwölf Spieler verlassen die U19

Torhüter: Ngemba Michael Luyambula, Jonas Hupe

Abwehr: Luca Kilian, Tim Sechelmann, Jan-Niklas Beste, Alexander Schulte

Mittelfeld Julian Schwermann, David Kopacz, Dominik Wanner

Angriff: Jano Baxmann, Gabriel Kyeremateng, Hüseyin Bulut

Die Spieler des Jahrgangs 1999 werden die Mannschaft von Benjamin Hoffmann nach dem Ende der Saison verlassen. Und abgesehen von Dominik Wanner hat bisher noch niemand einen Vertrag für die Profimannschaft erhalten. "Ein Großteil der Jungs wird einen Platz in der U23 bekommen, um auch weiterhin den Weg der Ausbildung gehen zu können. Drei bis vier Spieler werden den Verein aber auch verlassen", erklärt U19-Trainer Hoffmann die Situation seiner Schützlinge.

Wie es mit der Karriere weitergeht ist für einige Spieler noch nicht klar, andere wollen sich darüber auch noch keine Gedanken machen. "Ich möchte erstmal die Halbfinalspiele und hoffentlich das Finale bestreiten. Danach schauen wir mal weiter", weiß Kapitän Julian Schwermann seinen weiteren Weg einzuschätzen. Über mögliche Angebote von anderen Profi-Vereinen will der 18-Jährige noch keine Auskunft geben.

Anders sieht es bei Jan-Niklas Beste aus. Der in Hamm geborene Außenverteidiger ist seit Juli 2014 bei der Borussia unter Vertrag und durfte bereits bei den Profis mitspielen. Beim 4:0 Pokal-Erfolg gegen Rielasingen-Arlen stand Beste über 90 Minuten für die A-Mannschaft auf dem Platz und bereitete ein Tor vor.

Beste hat sich beim EM-Qualifikationsspiel der deutschen U19-Nationalmannschaft gegen Norwegen einen Meniskusriss zugezogen und konnte deshalb das Saisonfinale nicht bestreiten. Seine Zukunft soll sich laut eigener Aussage bereits innerhalb der nächsten Woche entscheiden. Dabei soll ein Verbleib bei Borussia Dortmund eher ausgeschlossen sein. "Ich will den nächsten Schritt machen. Aktuell sieht es so aus als würde ich den Verein wechseln", gibt der Verteidiger einen Einblick in seine Karriere-Planungen. Er habe bereits Angebote aus der zweiten und auch ersten Bundesliga erhalten.

Für die Halbfinalspiele gegen Hertha BSC Berlin will der 19-Jährige seinen Mitspielern aber kräftig die Daumen drücken, bevor es im Sommer dann vielleicht zu einem anderen Profi-Verein geht.