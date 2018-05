Fortuna Köln hat am Freitag zwei Zugänge vermeldet. Darunter ist auch ein Stürmer der U23 von Borussia Dortmund.

Der Drittligist hat sich mit Michael Eberwein verstärkt. Der 22-jährige Angreifer wechselte im Sommer 2015 vom FC Bayern München zur zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. In 84 Spielen für die U23 des BVB traf Eberwein 23-mal ins Schwarze und konnte zudem 13 Treffer auflegen. In der aktuellen Saison kam Eberwein auf lediglich 15 Partien. Ihn warf eine Knöchelverletzung zurück. Diese zog er sich Ende Februar im Spiel gegen die SG Wattenscheid 09 zu. Seitdem ist er außer Gefecht. Zur neuen Saison soll er dann mit der Fortuna in die Vorbereitung starten.

"Michael Eberwein ist ein Spieler, den wir schon lange beobachtet haben. Er verbindet eine hohe Fußballintelligenz mit Körpergröße und Laufstärke. Er kann als Stürmer spielen, aber auch alle Zentralpostionen dahinter. In jungen Jahren ist er schon Stammspieler bei einer ambitionierten Regionalliga-Mannschaft gewesen. Wir konnten ihn dort scouten und ich bin davon überzeugt, dass er als hungriger Regionalliga-Spieler genau in unser Profil passt", erklärt Uwe Koschinat die Verpflichtung.

Der Fortuna-Trainer begrüßt mit Sebastian Schiek einen weiteren Zugang. Der Außenverteidiger wechselt ligaintern von der SG Sonnenhof Großaspach nach Köln."Mit seiner Athletik und seiner Art immer nach vorne zu verteidigen, passt er ideal zu unserer Art Fußball. In Großaspach hat er vornehmlich als Rechtsverteidiger agiert. Da er beidfüßig ist, plane ich ihn aber als Linksverteidiger ein. Mit seinem rechten Fuß macht er uns dort im Spielaufbau noch unberechenbarer", sagt Koschinat. Schiek kommt bislang auf 120 Einsätze in der 3. Liga. Mit dem Karlsruher SC sammelte er zudem schon Erfahrungen in der 2. Bundesliga.

Keita-Ruel verhandelt weiter mit Zweitligisten

Auf dem Weg in die 2. Bundesliga ist Fortunas Torjäger Daniel Keita-Ruel. Hier soll eine Einigung mit einem Zweitligisten kurz vor dem Abschluss stehen. Als Favorit gilt der SC Paderborn - aber auch Magdeburg und Kiel scheinen noch im Rennen zu sein.