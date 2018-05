Traditionsreich – so könnte der Emscher Junior Cup mittlerweile beschrieben werden. 2010 wurde der „EJC“ das erste Mal ausgetragen.

Die Resonanz war so positiv, dass eine jährliche Wiederholung folgte. Diesen Sommer findet die neunte Auflage des Turniers für die F-Junioren statt. Der Auftakt erfolgt am Sonntag, 6. Mai in der Emscherquellstadt Holzwickede. Vor dem Start am Sonntag führten wir ein Gespräch mit Dr. Uli Paetzel, dem Vorstandsvorsitzenden der Emschergenossenschaft.

Herr Dr. Paetzel, auf welches Fußball-Highlight freuen Sie sich ganz besonders in diesem Jahr?

Da kann ich mich gar nicht auf ein Highlight beschränken. Eines habe ich schon hinter mir, das war der Derbysieg der Schalker gegen Dortmund. (lacht) Ein großes Ereignis wird natürlich die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland werden. Doch wir müssen gar nicht in die Ferne schweifen, um über Fußball-Highlights zu sprechen – denn vor unserer Haustür startet bereits ganz bald der „Emscher Junior Cup 2018“. Unsere Turnierserie für F-Junioren ist mittlerweile eine Traditionsveranstaltung im Revier, denn sie findet bereits zum neunten Mal statt!

Ein Wasserverband wie die Emschergenossenschaft und ein Sport wie Fußball – passt das denn überhaupt zusammen?

Das passt besser zusammen, als man denken mag: Seit über 100 Jahren leben unsere Emscher und König Fußball in guter Nachbarschaft. 1958, im hoffentlich nicht allerletzten Meisterjahr von Schalke, stammten gar zehn der 16 Vereine der damaligen höchsten Liga, der Oberliga West, aus dem Emschertal. Von West nach Ost finden sich Vereine wie Hamborn 07, Meidericher SV, Duisburger SV, RW Oberhausen, Rot-Weiss Essen, VfL Bochum, Westfalia Herne, SV Sodingen, Schalke 04 und auch Borussia Dortmund. Alle bedeutenden Stadien liegen in unserem Einzugsgebiet, teilweise direkt neben unseren Gewässern.

Da liegt es nahe, die beiden Themen miteinander zu verbinden. In den vergangenen Jahren stach jedoch besonders hervor, dass es nicht nur um den sportlichen Aspekt ging…

Unter dem Motto „Heimspiel an der Emscher“ steht natürlich – zumal im Jahr der Fußballweltmeisterschaft – das runde Leder im Fokus. Neben dem Fußball, dem Sieg und letztendlich dem Pokal geht es bei unserem „Emscher Junior Cup“ aber vor allem um den Fair-Play-Gedanken.

Was genau bedeutet das?

Das Einzigartige am „Emscher Junior Cup“ ist ja, dass die Kinder ohne Schiedsrichter spielen. Sie regeln Unstimmigkeiten selber direkt auf dem Platz – ganz fair und völlig ohne Aggressionen. Und das Beste an diesem Konzept ist: Es klappt! Das ist die eigentliche Erfolgsstory beim „Emscher Junior Cup“.

Am Rande des Turniers betreiben Sie aber auch Bildungsarbeit, nicht wahr?

Das stimmt, das Begleitprogramm dreht sich unter anderem um unseren Emscher-Umbau. Über den Sport wollen wir die jungen Turnier-Teilnehmer für das ökologische Geschehen in unserem Revier und für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Natur und Umwelt begeistern und gewinnen.