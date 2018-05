Beim 0:0-Remis zwischen der Reserve von Borussia Dortmund und dem SC Verl in der Regionalliga West stand ein beinah unbekanntes Gesicht zwischen den Pfosten bei Borussia Dortmund.

Anstelle von Stammtorwart Dominik Reimann durfte Jan Reckert über 90 Minuten das Tor im Stadion Rote Erde hüten. Er tat dies ohne Fehl und Tadel. Während Reimann nach dem Abpfiff schnell verschwand, stellte sich Reckert den Fragen der Journalisten. Der gebürtige Dortmunder, der seit 2011 die Juniorenmannschaften der Borussia durchlief, freute sich über seinen ersten Einsatz über die komplette Spielzeit und hatte in der vergangenen Woche zusätzlich seinen Vertrag bis 2020 verlängert.

Reimann wird hingegen - laut der Aussage von Trainer Jan Siewert - in dieser Spielzeit wohl auf keinen Einsatz mehr kommen. In der Vergangenheit hatte der BVB in der Regionalligamannschaft auf der Torwartposition häufig jüngeren Spielern den Vorzug gegeben, um diese näher an die erste Mannschaft heranführen zu können. So spielte unter anderem der Ex-Dortmunder Hendrik Bonmann vor seinem Wechsel zum TSV 1860 München die letzten Spiele der vergangenen Saison nicht mehr mit und wich eben jenem Reimann, der nun erst einmal mit der Bank Vorlieb nehmen muss.

BVB-Trainer Jan Siewert erklärte auf RevierSport-Nachfrage: "Es war mit beiden Torhütern so kommuniziert. Wir haben ausgemacht, dass Jan die letzten drei Spiele bekommt und das hat er gegen Verl auch ganz toll gemacht. Jan hat sich fantastisch verhalten und entwickelt. Er hat im letzten Jahr eine schwere Saison gehabt und nicht viel gespielt. So ein Charakter passt fantastisch zu Borussia Dortmund. Er tut alles für den Verein und deshalb muss ein Spieler auch dafür belohnt werden."