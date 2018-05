Der FSV Vohwinkel hat für die kommende Saison einen neuen Trainer gefunden. Der Oberliga-Absteiger wird in der Landesliga von einem ehemaligen Zweitliga-Profi trainiert.

Marc Bach, der die Füchse aus Wuppertal-Vohwinkel in die Oberliga führte, wird ab dem 1. Juli beim VfB Hilden tätig sein. Von dort aus wechselt Thomas Richter an die Bahnstraße zum FSV Vohwinkel.

Der 56-jährige Richter ist aktuell Trainer der U19 des VfB Hilden und war zuvor rund 18 Monate als Sportlicher Leiter beim Oberligisten tätig. Die Aufgabe in Vohwinkel ist für ihn eine besondere Herausforderung. "Ich wohne nur fünf Minuten vom Platz entfernt. Ich beobachte den FSV schon seit vielen Jahren sehr interessiert. Hier wurde in der jüngsten Vergangenheit mit den zwei Aufstiegen sensationelle Arbeit geleistet. Jetzt gilt es für mich den Verein in der Landesliga wieder in ruhiges Fahrwasser zu führen", erklärt der 84-fache ehemalige Zweitliga-Torwart und ergänzt: "Die Mannschaft hat in der Rückrunde von 13 Spielen zwölf verloren und gegen Speldorf 1:1-Unentschieden gespielt. Da müssen wir in der Landesliga erst einmal kleine Brötchen backen und realistisch sein."

Den sofortigen Wiederaufstieg wird Richter nicht als Ziel ausgeben. Im Gegenteil. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht durchgereicht werden. Die Landesliga ist sehr stark", warnt er. Seit Sonntag ist bekannt, dass Richter neuer Trainer beim FSV wird. Jetzt arbeitet er gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Holger Gaißmayer am kommenden Vohwinkeler Kader. "Wir führen viele Gespräche. Es ist im Moment noch nicht abzusehen, wer uns verlassen und wie große der Umbruch ausfallen wird", erzählt Richter.

Erfolgstrainer Bach wurde entlassen

Richters Vorgänger Marc Bach, der den Verein zu zwei Aufstiegen führte, musste Mitte April seinen Trainerstuhl räumen. Zwei Tage vor der Entlassung hatte Bach dem Verein mitgeteilt, dass er zum 30. Juni hin in Vohwinkel aufhören werde. Die Reaktion der Klub-Verantwortlichen folgte: Bach musste sofort gehen. Ursprünglich hatte der 40-Jährige seinen Vertrag bis zum 30. Juni 20219 verlängert und wollte die Mannschaft auch bei einem eventuellen Abstieg weiter trainieren. "Persönliche Gründe" sollen ihn zum Umdenken bewegt haben. Nun wird er ab dem 1. Juli den VfB Hilden betreuen und Richter beim FSV Vohwinkel anheuern.