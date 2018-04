Der Regionalliga-Kader von Rot-Weiss Essen für die kommende Saison nimmt Formen an. Timo Becker (21) wird ein weiteres Jahr an der Hafenstraße spielen.

Der Vertrag des Abwehrspielers wurde aufgrund einer festgeschriebenen Klausel automatisch um eine Saison verlängert, da Becker die darin vermerkte Mindestanzahl an Pflichtspielen erreicht hat. In der laufenden Spielzeit kam der ehemalige Jugendspieler des FC Schalke 04 auf 22 Regionalliga-Einsätze. Dabei gelang ihm ein Treffer. Becker gehörte zu den wenigen Lichtblicken im Team des Viertligisten. Der 21-Jährige erkämpfte sich einen Stammplatz und wusste über weite Strecken zu überzeugen.

Aus diesem Grund hatten die Essener versucht, den Rechtsfuß langfristig an den Verein zu binden. Dieser Wunsch wurde von Becker jedoch zunächst abgelehnt. Das Essener Eigengewächs, das seit der U17 alle RWE-Jugendmannschaften durchlief, liebäugelt mit einem Wechsel in die 3. Liga. Er stand auf der Wunschliste eines Drittligisten, jedoch wäre eine Ablösesumme fällig geworden. Dies verhinderte einen Transfer in den Profibereich.

Nun wird Becker noch mindestens ein Jahr an der Hafenstraße bleiben und mit seinem aktuellen Verein einen Angriff auf die 3. Liga starten. Der vielseitig einsetzbare Defensivakteur ist der 15. Essener Spieler, der einen Vertrag über die Saison hinaus besitzt. Hier gibt es die Übersicht:

Tor

Robin Heller - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Marcel Lenz - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Abwehr

Philipp Zeiger - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Kevin Grund - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Robin Urban - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Tolga Cokkosan - Vertrag bis 30. Juni 2019

Mittelfeld

Timo Brauer - Vertrag bis 30. Juni 2019

Nico Lucas - Vertrag bis 30. Juni 2019

Ismail Remmo - Vertrag bis 30. Juni 2019

Benjamin Baier - Vertrag bis 30. Juni 2020

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2019

Angriff

Marcel Platzek - Vertrag bis 30. Juni 2020

David Jansen - Vertrag bis 30. Juni 2019

Kai Pröger - Vertrag bis 30. Juni 2019