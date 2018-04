Durch ein 3:1 holte sich Westfalia Langenbochum in der Partie gegen Blau Gelb Schwerin drei Punkte.

Das Hinspiel bei Schwerin hatte Langenbochum schlussendlich mit 3:2 für sich entschieden.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete die Westfalia mit drei Änderungen. Diesmal begannen Sehic, Widera und Beuting für Rippel, Peters und Baryga. Auch Blau Gelb Schwerin baute die Anfangsaufstellung auf einer Position um. So spielte Gresch anstatt Öz.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Yannik Außem glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Westfalia Langenbochum (47./54.). In der 65. Minute stellte Schwerin personell um: Per Doppelwechsel kamen Tolga Yasar und Mohamed El Marsi auf den Platz und ersetzten Simon Decke und Dominik Jerome Gresch. Vor 80 Besuchern gelang Fabian Gillner in der 70. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für den Gast. Mit dem 3:1 sicherte Außem Langenbochum nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (83.). Am Ende stand der Gastgeber als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Westfalia ist die funktionierende Defensive, die erst 26 Gegentreffer hinnehmen musste. Die Langenbochumer behauptet nach dem Erfolg über Blau Gelb Schwerin den zweiten Tabellenplatz.

Trotz der Niederlage behält Schwerin den sechsten Tabellenplatz. Nächsten Sonntag (15:00 Uhr) gastiert Westfalia Langenbochum bei der Reserve der Spvgg. Erkenschwick, Blau Gelb Schwerin empfängt zeitgleich Westfalia Gelsenkirchen.