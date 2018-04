Am Sonntag verbuchte Rot Weiss Ahlen einen 2:1-Erfolg gegen Arminia Bielefeld 2.

Beobachter räumten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen ein – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte Ahlen einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der DSC 2 mit drei Änderungen. Diesmal begannen Nori, Rump und Latifaj für Sewing, Kasumovic und Gaye. Auch Rot Weiss Ahlen baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Witt, Oberwahrenbrock und Temur anstatt Abdallah, Mustapha und Alisic.

Rion Latifaj brachte Arminia Bielefeld 2 in der zehnten Spielminute in Führung. Emre Karaca nutzte die Chance für Ahlen und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 46. Minute brachte Karaca den Ball im gegnerischen Tor zur Führung von RWA unter. Am Ende nahm der Gast bei der Arminia 2 einen Auswärtssieg mit.

In der Tabelle liegt der DSC 2 nach der Pleite weiter auf dem 15. Rang. Für den Gastgeber sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus. Die Arminen musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Arminia Bielefeld 2 insgesamt auch nur sechs Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Für Rot Weiss Ahlen geht es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Der Absteiger beendet die Serie von fünf Spielen ohne Sieg. Die Ahlener bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, sechs Unentschieden und elf Pleiten. Nächsten Mittwoch (19:45 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von der Arminia 2 und TuS Haltern. Als Nächstes steht Ahlen ASC 09 Dortmund gegenüber (Sonntag, 15:00 Uhr).