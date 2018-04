Im Spiel des VfB Bottrop gegen den SC Bocholt 26 gab es Tore am laufenden Band.

Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Der vermeintlich leichte Gegner war Bocholt mitnichten. Der Gast kam gegen Bottrop zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der SC 26 hatte mit 4:1 gewonnen.

Der VfB nahm in der Startelf fünf Veränderungen vor und begann die Partie mit Dämmer, Kahnert, Kriegel, Hücker und Szalkai statt Kukuczka, Andreadakis, Rinski, Albert und Solh. Auch der SC Bocholt 26 tauschte auf einer Position. Abdallah stand für Dammeier in der Startformation.

40 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den VfB Bottrop schlägt – bejubelten in der 15. Minute den Treffer von Amrullah Bayhoca zum 1:0. Lukas Wenzel schoss für Bocholt in der 26. Minute das erste Tor. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. In Durchgang zwei lief Bayar Shahab anstelle von Hassan Misselmani für den SC 26 auf. Ali Abdallah machte in der 51. Minute das 2:1 des SC Bocholt 26 perfekt. In der 70. Minute war Bayhoca mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Marcel Dibowski witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 für Bottrop ein (77.). Sebastian Eul sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff das Unentschieden, als er in der 90. Minute ins Schwarze traf. Am Ende stand es zwischen dem VfB und Bocholt pari.

Trotz eines gewonnenen Punktes fällt der VfB Bottrop in der Tabelle auf Platz sieben. Mit dem Gewinnen tat sich der Gastgeber zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.

Der SC 26 bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zehn. In den letzten fünf Spielen war für den SC Bocholt 26 noch Luft nach oben. Vier von 15 möglichen Zählern sammelte die Bocholter ein. Kommende Woche tritt Bottrop bei Blau-Weiß Oberhausen an (Sonntag, 15:15 Uhr), am gleichen Tag genießt Bocholt Heimrecht gegen den Hamminkelner SV.