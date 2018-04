Bei Adler Osterfeld gab es für den SC Buschhausen 1912 nichts zu holen.

Der Gast verlor das Spiel mit 2:6. Buschhausen war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel war das Schlusslicht mit 2:6 krachend untergegangen.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Adler Kampen und Boukdir für Ewemen und Saglam aufliefen, starteten beim SC Buschhausen 1912 k.A., Weigel, Schwulst und Kerff statt Sebastian, Pohl, Sarikaya und Link.

30 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Adler Osterfeld schlägt – bejubelten in der siebten Minute den Treffer von Tobias Hauner zum 1:0. Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Joel Goldberg (8.). Der SV Adler baute die Führung aus, indem Hauner zwei Treffer nachlegte (22./42.). Osterfeld hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Mit einem Wechsel – Carsten Scholz kam für Pascal Daus – startete Buschhausen in Durchgang zwei. Hauner führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 5:0 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (49.). Der sechste Streich von Adler war Goldberg vorbehalten (76.). Mit zwei schnellen Treffern von Timo Hendel (77.) und Sebastian Giesen (84.) machte der SCB deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Am Schluss schlug Adler Osterfeld den SC Buschhausen 1912 vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Osterfeld macht in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem sechsten Platz.

Mit 106 Toren fing sich Buschhausen die meisten Gegentore in der Bezirksliga Niederrhein 6. Der Aufsteiger bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Bezirksliga Niederrhein 6. Nach 30 absolvierten Begegnungen nimmt die Buschhausener den 18. Platz in der Tabelle ein. Der SCB musste sich nun schon 19-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SC Buschhausen 1912 insgesamt auch nur drei Siege und acht Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Buschhausen steckt nach zehn Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Adler mit aktuell 48 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat. Kommende Woche tritt Adler Osterfeld beim 1. FC Bocholt 2 an (Sonntag, 15:00 Uhr), bereits zwei Tage vorher genießt der SCB Heimrecht gegen den SV Haldern.