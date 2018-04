Alemannia Aachen kann auf eine gelungene Woche zurückblicken. Die Alemannia präsentierte zwei Zugänge, erreichte das Mittelrhein-Pokalfinale und nun verlängerte ein Leistungsträger seinen Vertrag.

Der Reihe nach: Alemannia Aachen präsentierte am Dienstag mit Sebastian Schmitt von Wormatia Worms den zweiten Neuzugang nach Marco Müller (TuS Koblenz). Der dritte Neue für die kommende Saison folgte nur einen Tag später: Am Mittwoch wurde Joshua Holtby, Bruder des Hamburger Profis Lewis Holtby, als Zugang in Aachen vorgestellt. Der Mittelfeldspieler wechselt vom Liga-Konkurrenten FC Wegberg-Beeck zur Alemannia.

Alle drei Neu-Aachener wird es freuen, dass die Alemannia unter der Woche das Finalticket im Mittelrheinpokal löste. Beim Mittelrheinligisten TSC Euskirchen siegte die Mannschaft von Fuat Kilic nach Toren von Marcel Damaschek (50.) und Mergim Fejzullahu (83.) mit 2:0. Fuat Kilic zeigte sich mit der Leistung zufrieden: "Wir haben eine sehr konzentrierte Leistung ohne Gegentor gezeigt. Der Gegner hatte kaum Torchancen, klar gab es die eine oder andere Umschaltaktion. Wir wussten, dass es erstmal ein Kampf werden wird. Am Anfang hat man gemerkt, dass die Jungs etwas nervös waren. Insgesamt ist es ein verdienter Sieg. Von der Einstellung her war es eine sehr gute Leistung."

Nach 2013 steht Aachen erstmals wieder im Verbandspokal-Endspiel und kämpft am 21. Mai - Tag der Amateure - um die DFB-Pokalteilnahme. Der Gegner wird aus Köln kommen. Die Viktoria empfängt die Fortuna am 8. Mai (19 Uhr) im zweiten Halbfinalspiel des Mittelrheinpokals.

Zweitbester Torschütze nach Fejzullahu bleibt ein Alemanne

Junior Torunarigha bleibt der Alemannia erhalten. Der Vertrag des 28-jährigen Stürmers wurde um zwei weitere Jahre bis 2020 verlängert. Für Cheftrainer und Kaderplaner Kilic ist das Bekenntnis von Torunarigha ein tolles Signal. "Junior hat sich in seiner ersten Tivoli-Saison zum absoluten Leistungsträger entwickelt, der vorneweg marschiert und Verantwortung übernimmt. Wir sind sehr glücklich, dass wir Junior gleich für zwei weitere Jahre an den Verein binden konnten.".

Torunarigha kam vor der Saison von Fortuna Sittard in die Kaiserstadt. Bislang gelangen dem Angreifer in 23 Spielen neun Tore - hinter Top-Torschütze Fejzullahu (13) die beste interne Bilanz. "Ich fühle mich in Aachen sehr wohl. Der Trainer hat mich in den Gesprächen überzeugt, den eingeschlagenen Weg weiter mitzugehen", erklärte Torunarigha nach seiner Vertragsverlängerung.