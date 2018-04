Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen bastelt weiter am seinem Spielerkader für die kommende Saison. Der dritte externe Neuzugang hat unterschrieben.

Am Donnerstag gab der Tabellenvierte der Regionalliga West die Verpflichtung von Joshua Holtby bekannt. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Ligarivalen FC Wegberg-Beeck an den Tivoli und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

Für den designierten Absteiger vom Mittelrhein absolvierte Holtby in der laufenden Saison 27 Spiele, in denen ihm zwei Tore und acht Vorlagen gelangen. In seiner Seniorenlaufbahn kommt er auf insgesamt 56 Einsätze (vier Tore) in der vierthöchsten deutschen Spielklasse. Für seinem Wechsel zum FC Wegberg-Beeck spielte der in der zentrale vielseitig einsetzbare Holtby für die U23 von Borussia Mönchengladbach und den SV Rödinghausen.

"Joshua ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler, der über eine ausgesprochen gute Mentalität verfügt. In Wegberg hat Joshua in dieser Saison gezeigt, dass er Führungsqualitäten hat. Wir freuen uns, dass wir mit ihm einen Jungen aus der Region für die Alemannia gewinnen konnten", sagt Alemannia-Trainer Fuat Kilic über seinen dritten externen Neuzugang.

Zuvor hatte der ehemalige Bundesligist die Transfers von Marco Müller (24, TuS Koblenz) und Sebastian Schmitt (21, Wormatia Worms) verkündet.

Holtby ist der jüngere Bruder des Ex-Schalkers Lewis Holtby (27), der aktuell mit dem Hamburger SV um den Klassenerhalt in der Bundesliga kämpft. Der HSV-Profi kommentierte den Wechsel seines Bruders bei Instagram. "Ich bin stolz auf dich und freue mich auf dein erstes Spiel im schönen Tivoli", schrieb er.