Im Nachholspiel des 24. Spieltaga der Landesliga Niederrhein empfing der FSV Duisburg den FC Kray. Die Hausherren unterlagen den Essenern mit 0:1 (0:1).

Der FSV Duisburg musste im Aufstiegsrennen der Landesliga Staffel zwei eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Am Mittwochabend unterlagen die Duisburger dem FC Kray mit 0:1 (0:1). Der Klub von der Buderusstraße rückt mit dem Sieg auf den dritten Tabellenplatz vor und hat nun bei einem Punkt Rückstand auf den FSV eine gute Ausgangsposition im Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz.

Vor 300 Zuschauern sah es für die zuletzt schwächelnden Duisburger lange Zeit nicht nach der zweiten Niederlage in Folge aus, denn gegen die motivierten Essener nahm der Tabellenzweite das Geschehen schnell in die Hand. Nicht viel war zu merken von den Turbulenzen, die den Verein sei Wochen belasten. Der einzige Makel: Richtige Torchancen sprangen dabei nicht heraus. Erst nachdem FC-Kapitän Kevin Steuke die Gäste per Strafstoß in Führung brachte (30.), wurden Duisburgs Offensivaktionen gefährlicher - vor der Pause verpasste Emir Alic gegen seinen Ex-Klub den Ausgleich (36.). "Meiner Meinung nach haben wir in den ersten 30 Minuten - bis zum Elfmeter - eine gute Leistung gezeigt. Den Strafstoß für Kray muss man geben, so darf man da nicht reingehen", erklärte FSV-Kapitän Bora Karadag nach dem Abpfiff.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Duisburger Offensivabteilung weitgehend wirkungslos. Kurz nach dem Wiederanpfiff verpasste Boran Sezen den Treffer zum 1:1 zwar nur denkbar knapp, am Ergebnis konnte der FSV gegen im zweiten Durchgang bessere Krayer aber dennoch nicht mehr schrauben - sehr zur Freude von FCK-Trainer Muhammet Isiktas: "In der Anfangsphase konnten wir den FSV nicht richtig packen, das haben sie gut gemacht. Danach kamen wir in unsere Drangphase, in der auch der Elfmeter zustande kam", sagte der Krayer Cheftrainer im Anschluss an eine Partie, die laut des 44-Jährigen keinen Schönheitspreis verdient gehabt hätte: "Ein schönes Spiel war es nicht. Schönspielerei braucht man aber auch nicht. Für uns zählen allein die Punkte."