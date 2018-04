Am Mittwoch trafen der FC Gütersloh und die Sportfreunde Siegen aufeinander.

Das Match entschied der Gast mit 1:0 für sich. Beobachter räumten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen ein – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel hatte Siegen für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 6:0.

Der FCG nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Beuckmann, Popowicz und Rak statt Deljiu, Karadag und Flaskamp. Auch Siegen tauschte auf drei Positionen. Dort standen Brusch, Sato und Kühler für Kaminishi, Endo und Jost in der Startformation.

Gilles Nigel Kühler brachte den FC Gütersloh in der 25. Minute ins Hintertreffen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Sportfreunde Siegen, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Bei Gütersloh kam zu Beginn der zweiten Hälfte Mergim Deljiu für Kacper Krzysztof Rak in die Partie. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore, sodass Siegen der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn genügte.

Der FCG hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die vierte Pleite am Stück. Der Gastgeber musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Gütersloher insgesamt auch nur fünf Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Mit erschreckenden 53 Gegentoren stellt der FC Gütersloh die schlechteste Abwehr der Liga. Durch diese Niederlage fällt Gütersloh in der Tabelle auf Platz 16.

Nach elf Spielen ohne Sieg bejubelte die Sportfreunde Siegen endlich wieder einmal drei Punkte. Der Absteiger kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 13 zusammen hat. Ansonsten stehen noch sechs Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. Trotz des Sieges fällt die Sportfreunde in der Tabelle auf Platz 13. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag reist der FCG zur TSG Sprockhövel, während Siegen am selben Tag bei ASC 09 Dortmund antritt.