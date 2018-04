Genclerbirligi Resse spuckte dem BV Rentfort in die Suppe und gewann deutlich mit 3:0.

Mit breiter Brust war Rentfort zum Duell mit Resse angetreten – der Spielverlauf ließ beim BV Rentfort jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel hatte Rentfort mit 4:0 für sich entschieden.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Resse mit zwei Änderungen. Diesmal begannen El Kasmi und Kayi für El Kasmi und Kilicalp. Auch Rentfort baute die Anfangsaufstellung auf vier Positionen um. So spielten Nizeyimana, Wulfert, Discher und Kyas anstatt Hülskemper, Blume, Kirstein und Schmidt.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Dominik Menze und Maurice Schmidt kamen für die Teamkollegen Yannick Wellhöner und Tobias Discher zum Wiederanpfiff auf das Feld. In der 58. Minute stellte Genclerbirligi Resse personell um: Per Doppelwechsel kamen Muhammed Akay und Ergün Yokaribas auf den Platz und ersetzten Lokman El Kasmi und Bayram Kayi. Nach 68 Minuten bejubelten die 40 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für den Gastgeber durch Akay. Für das 2:0 des Aufsteigers sorgte Yokaribas, der in Minute 70 zur Stelle war. Cahit Gündogan besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Resse (87.). Letzten Endes ging Genclerbirligi im Duell mit dem BV Rentfort als Sieger hervor.

Durch den klaren Erfolg über Rentfort ist Genclerbirligi Resse weiter im Aufwind. Resse bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, zwei Unentschieden und 15 Pleiten. Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt Genclerbirligi Resse den 14. Platz in der Tabelle ein.

Mit dem Gewinnen tat sich der BV Rentfort zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen. Trotz der überraschenden Pleite bleibt der Gast in der Tabelle stabil. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag reist Resse zu Westfalia Huckarde, während Rentfort am selben Tag beim FC Hillerheide antritt.