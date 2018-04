Neuzugang für Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen: Florian Bichler vom SV Elversberg verstärkt die Außenbahn der Elf von Karsten Neitzel.

Rot-Weiss Essen hat den ersten neuen Spieler für die kommende Saison verpflichtet. Florian Bichler kommt vom SV Elversberg ins Ruhrgebiet. Der 26-Jährige Flügelspieler unterschreibt einen Vertrag mit Laufzeit bis Sommer 2020.

Sportdirektor Jürgen Lucas erklärt: "Wir wollen zur neuen Saison mehr Tempo ins eigene Spiel bekommen und dafür bringt Flo alle Qualitäten mit. Er kann im rechten und linken Mittelfeld spielen und seine Gegner dort sowohl offensiv als auch defensiv vor große Probleme stellen."

Trainer Karsten Neitzel ergänzt: "Flo ist ein sehr schneller und wendiger Spieler, der sich voll in den Dienst der Mannschaft stellt und sich für keinen Weg zu schade ist. Außerdem ist er extrem bissig im Zweikampf und wird uns mit seiner Mentalität weiterbringen."

Bichler selbst sagt: "Wenn man sich mit Rot-Weiss Essen beschäftigt und das Stadion und die Fans sieht, bekommt man einfach richtig Lust, hier zu spielen. Deshalb freue ich mich sehr darauf, bald Spieler von Rot-Weiss Essen zu sein."

Seit Januar 2016 in Elversberg

Der gebürtige Münchener Bichler wurde bei der SpVgg Unterhaching ausgebildet, spielte nach dem Sprung in den Seniorenfußball beim TSV 1860 Rosenheim für die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth, bevor er nach Unterhaching zurückkehrte. Über die Zwischenstation Rot-Weiß Erfurt landete er im Januar 2016 bei seinem jetzigen Klub SV Elversberg in der Regionalliga Südwest.

Mit Elversberg spielte Bichler bereits zweimal die Aufstiegsrelegation zur 3. Liga, musste sich aber beide Male geschlagen geben. In seiner Vita stehen 59 Drittligaspiele und 87 Partien in der Regionalliga. In der aktuellen Saison kam Bichler 32 Mal in der Regionalliga Südwest zum Einsatz. Dabei erzielte er fünf Tore, gab fünf Vorlagen und sah zwei Gelbe Karten.