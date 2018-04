Alemannia Aachen hat nach Marco Müller den zweiten Sommer-Zugang präsentiert. Es ist erneut ein Spieler aus der Südwest-Staffel.

Müller, der von der TuS Koblenz zum 1. Juli nach Aachen wechselt, stößt genauso wie Sebastian Schmitt aus der Regionalliga Südwest zur Alemannia. Schmitt wechselt nämlich von Wormatia Worms zum Tivoli.

Der 21-Jährige unterschrieb in Aachen einen Zweijahresvertrag. Er ist Linksfuß und kann auf dem linken Flügel offensiv und defensiv eingesetzt werden. Der ehemalige U15-Nationalspieler bringt es auf insgesamt 61 Regionalliga-Einsätze. In der laufenden Spielzeit gelangen Schmitt zwei Tore und drei Vorlagen. "Mit Sebastian haben wir einen jungen und talentierten Spieler für uns gewinnen können, der unserem Anforderungsprofil entspricht. Er bringt neben seiner Schnelligkeit gute fußballerische Fertigkeiten mit", freut sich Aachens Trainer Fuat Kilic über den zweiten Sommer-Zugang. "Ich brenne auf die neue Herausforderung und möchte meine fußballerische Laufbahn in Aachen weiter vorantreiben", kommentiert Sebastian Schmitt seine Vertragsunterzeichnung bei der Alemannia.

Sechs Spieler für die neue Saison unter Vertrag

Bei der Alemannia laufen gleich 17 Spielerverträge am Saisonende aus. Im Einzelnen enden zum 30. Juni die Kontrakte von: Nils Winter, Tobias Mohr, Megrim Fejzullahu, Junior Torunarigha, Alexander Heinze, Tobias Mühr, Arda Nebi, Emre Yesilova, Patrick Nettekoven, Tobias Lippold, Joy-Slayd Mickels, Marcel Damaschek, Ilias Azaouaghi, Kai Bösing, Manuel Konate-Lueken, Akif Sahin und Karim Kucharzik. Severin Buchta ist vom Karlsruher SC bis zum Saisonende ausgeliehen. "Wir befinden uns mit den Jungs in Gesprächen. Aber es ist kein Geheimnis, dass es im Sommer wieder einen großen Umbruch geben wird", verrät Kilic, der mit Mark Depta, David Pütz, Peter Hackenberg, Matti Fiedler, Marco Müller (Zugang von TuS Koblenz) und Sebastian Schmitt aktuell nur sechs Spieler für den Kader 2018/19 beisammen hat.

Maurice Pluntke hat bereits bekanntgegeben, dass er die Alemannia in Richtung Wacker Nordhausen verlassen wird. In Nordhausen spielen mit Jerome Propheter und Joy-Lance Mickels zwei ehemalige Aachener.