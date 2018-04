Bitter! Rot-Weiss Essen wird in den restlichen Regionalligaspielen sowie dem Niederrheinpokal-Finale in Oberhausen nicht mehr auf Marcel Lenz zurückgreifen können.

Der 26-jährige Lenz erlitt einen Sehnenriss und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. "Dieser Ausfall ist für uns alle richtig bitter, besonder aber natürlich für Marcel. Er soll jetzt erst einmal wieder gesund werden. Wir sind davon überzeugt, dass wir kommende Saison mit Robin und Marcel mit zwei sehr guten Torhütern in die neue Spielzeit gehen", sagt Jürgen Lucas, Sportlicher Leiter in Essen.

Der gebürtige Duisburger kam im vergangenen Sommer vom MSV zu RWE und bestritt insgesamt acht Pflichtspiele für die Essener. Dabei kassierte er drei Gegentore und spielte fünfmal zu Null. Lenz hatte sich vor allem im Niederrheinpokal-Viertelfinale der Essener bei TuRU Düsseldorf ins Rampenlicht gespielt. Hier avancierte er im Elfmeterschießen zum Helden und sorgte für den Halbfinal-Einzug der Rot-Weissen. Zuletzt konnte er sich auch in der Meisterschaft den Platz zwischen den Pfosten gegenüber Robin Heller sichern - bis zu seiner Verletzung.

Lenz' Vertrag ist an der Hafenstraße noch bis zum 30. Juni 2019 gültig.

Verträge über die Saison hinaus haben folgende Spieler:

Tor

Robin Heller - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Marcel Lenz - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Abwehr

Philipp Zeiger - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Kevin Grund - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Robin Urban - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Tolga Cokkosan - Vertrag bis 30. Juni 2019

Mittelfeld

Timo Brauer - Vertrag bis 30. Juni 2019

Nico Lucas - Vertrag bis 30. Juni 2019

Ismail Remmo - Vertrag bis 30. Juni 2019

Benjamin Baier - Vertrag bis 30. Juni 2020

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2019

Angriff

Marcel Platzek - Vertrag bis 30. Juni 2020

David Jansen - Vertrag bis 30. Juni 2019

Kai Pröger - Vertrag bis 30. Juni 2019