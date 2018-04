Das ist ein Hammer. Der 1. FC Köln kann trotz des Abstiegs in die 2. Liga mit seinem deutschen Nationalspieler planen.

Jonas Hector hat einen Tag nach dem 2:2 gegen den FC Schalke seinen Vertrag beim 1. FC Köln sogar verlängert. Und zwar bis zum 30. Juni 2023. Was für ein Zeichen im Abstiegskampf, nachdem zuvor schon Marco Höger erklärte, dass er seine Ausstiegsklausel ohne Wenn und Aber nicht ziehen werde.

Jetzt zog Hector nach, der sich entschied, seine Ausstiegsklausel ebenfalls nicht zu ziehen. Dafür die Verlängerung, demnach wird Hector seine Karriere in Köln beenden. Dabei hatte der Linksverteidiger so viele Angebote. Im letzten Jahr sogar vom FC Chelsea. In diesem Sommer sollen Borussia Dortmund und der FC Bayern Interesse an dem 27-Jährigen gezeigt haben.

Doch Hector bekennt sich zu den Kölnern. Er betont: "Der 1. FC Köln hat mir den Weg von der Regionalliga bis in die Nationalmannschaft ermöglicht. Ich bin diesem Klub sehr verbunden und dankbar und fühle mich in Köln sehr wohl. Es wäre problemlos möglich gewesen, nach dieser Saison zu einem anderen Verein zu wechseln, aber für mich fühlte sich das nicht richtig an. Wir haben viele Gespräche in den letzten Wochen geführt und ich habe mir viele Gedanken gemacht. Das Ergebnis ist für mich eindeutig: Ich gehöre zum FC und will mit dem Team und unseren Fans im Rücken in der neuen Saison wieder voll angreifen.“

Sehr zur Freude von Armin Veh, der Geschäftsführer der Kölner ist begeistert: "Jonas ist ein außergewöhnlicher Spieler und ein besonderer Typ, wie es sie im heutigen Profifußball selten gibt. Dass er als aktueller deutscher Nationalspieler den Weg mit uns weitergeht, unterstreicht dies eindrucksvoll. Jonas‘ Bekenntnis zum FC ist ein großartiges Signal für die Mannschaft, den Verein und unsere Fans.“

Kaum war die Nachricht verbreitet, wurde der Defensiv-Allrounder mit Lob und Anerkennung überschüttet. Nicht nur von den Kölner Fans, quer durch die Liga zollte man dem 27-Jährigen Respekt. Das zeigt, wie ungewöhnlich und einzigartig dieser Schritt ist. Hector folgt nicht dem großen Geld oder der Chance auf Titel. Er hört auf sein Herz und bleibt da, wo er sich wohl fühlt. Und das ist eben Köln. Wo er aus der Regionalliga den Aufstieg zum Nationalspieler geschafft hat und wo er jetzt versuchen will, den Abstieg aus der Bundesliga in nur einem Jahr zu reparieren.