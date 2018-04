Am Sonntagnachmittag schlug die Mannschaft von Trainer Holger Flossbach vor 150 Zuschauern in der Westfalenliga 2 die SG Finnentrop/Bamenohl mit 4:1 (2:1).

Es war ein deutlicher Sieg des DSC Wanne-Eickel über die SG Finnentrop/Bamenohl. Zu keinem Zeitpunkt ließ die Mannschaft von Trainer Holger Flossbach einen Zweifel daran, dass sie als Sieger vom Platz gehen werden. In allen Belangen war der DSC besser als die Gäste aus dem Sauerland.

Dementsprechend deutlich fiel die Analyse von Flossbach aus: "Ich bin von A bis Z zufrieden, bis auf die Chancenverwertung. Die hätte deutlich besser sein können." Damit sprach der 57-Jährige den einzigen Schwachpunkt seiner Mannschaft an. Zahlreiche Hochkaräter blieben ungenutzt. Vor allem Tim Conde hatte mehrmals die Möglichkeit auf dem Fuß, das Ergebnis noch höher ausfallen zu lassen. "Er ist auch noch ein junger Spieler, der am Anfang seiner Entwicklung steht. Zudem hatte er schon einen Kreuzbandriss, da mache ich ihm keinen Vorwurf", sagte Flossbach.

Dennoch war auch der DSC-Trainer mit der Torchancenverwertung nicht zufrieden: "Es waren ein Dutzend Möglichkeiten, die wir nicht gemacht haben. Wir hätten den Gegner deklassieren müssen." Für den gebürtigen Marler waren aber zwei Sachen viel wichtiger: "Entscheidend war das wir überhaupt gewonnen haben. Das ist Punkt A. Und B, dass wir endlich aus dieser Aprilkrise heraus sind und uns Selbstvertrauen für die beiden verbleibenden Spiele im April gegen Resse und Holzwickede erarbeitet haben."

Vier Spiele in Folge konnte Wanne-Eickel nicht mehr gewinnen. Gegen den Lüner SV am 25. März gab es den letzten Sieg. Damals lautete das Ergebnis 2:1. Das Spiel gegen die SG Finnentrop/Bamenohl endete schließlich 4:1. Die Torschützen auf Seiten von Wanne-Eickel waren Sebastian Westerhoff (12.), Peter Rios-Pfannenschmidt (35., 56.) und Tim Conde (72.). Robin Entrup traf in der 32. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich, der aber nur drei Minuten hielt.

Damit kann der DSC Wanne-Eickel weiterhin zweigleisig planen. "Zwischen Oberliga und Verbandsliga gibt es keinen Unterschied. Spielerisch und finanziell gibt es keinen, vielleicht hat man ein paar Fahrten mehr. Wir haben eine junge, homogene Mannschaft. Der Großteil der Mannschaft wird bleiben. Sie hat ja auch eine gute Qualität", sagte Flossbach und versuchte die Erwartungshaltung des Umfeldes zu relativieren: "Wir sind ein Opfer der Hinrunde. Da wir dort fast alles gewonnen haben und wir Herbstmeister geworden sind, dachten viele, dass das in der Rückrunde so weiter geht. Dabei ist das eine Entwicklung."

Der DSC Wanne-Eickel muss bereits am nächsten Mittwoch wieder ran. Auswärts spielt die Mannschaft von Holger Flossbach gegen Viktoria Resse. Die SG Finnentrop/Bamenohl spielt erst am nächsten Sonntag wieder. Im Derby geht es gegen die SpVg Olpe.