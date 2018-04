Der Duisburger SV 1900 spuckte dem FSV Duisburg in die Suppe und siegte deutlich mit 3:0.

Mit breiter Brust war Duisburg zum Duell mit Duisburg angetreten – der Spielverlauf ließ beim FSV jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatte sich der DSV 1900 als keine große Hürde erwiesen und mit 0:3 verloren.

Der Duisburger SV 1900 startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Hirata und Sadiklar für Kischka und Camdali. Auch Duisburg stellte um und begann mit Karadag, Sezen und Bayraktar für Schoof, Leite Dos Santos und Rasitoglou.

200 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Duisburg schlägt – bejubelten in der 16. Minute den Treffer von Ryuka Hirata zum 1:0. Der FSV glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für den DSV 1900 in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Ali Basaran anstelle von Anil Yildirim für den FSV Duisburg auf. Murat Kara glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Duisburger SV 1900 (64./85.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm die Duisburger noch einen Doppelwechsel vor, sodass Bünyamin Dinler und Ibrahim Er für Burak Öktem und Hirata weiterspielten (90.). Mit dem Schlusspfiff durch Dustin Sperling gewann Duisburg gegen Duisburg.

Trotz des Sieges bleibt der DSV 1900 auf Platz neun.

Der Patzer des FSV zieht im Klassement keine Folgen nach sich. In den letzten fünf Partien ließ der Gast zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben. Das nächste Mal ist der Duisburger SV 1900 am 29.04.2018 gefordert, wenn man bei der Spvgg. Sterkrade-Nord antritt. Am 25.04.2018 empfängt der FSV Duisburg in der nächsten Partie den FC Kray.