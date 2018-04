Mit leeren Händen endete für Westfalia Gelsenkirchen die Auswärtspartie gegen die SG Suderwich.

Der Gastgeber siegte mit 2:0. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 2:2 ausgegangen.

Bei Suderwich standen diesmal Krybus und Klahs statt Golombeck und Szatka auf dem Platz. Auch Gelsenkirchen veränderte die Startelf und schickte Gendreizig für Borutta auf das Feld. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaft lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 47. Minute brachte Christoph Meyer den Ball im gegnerischen Tor zur Führung der SG Suderwich unter. Eigentlich war die Westfalia schon geschlagen, als Tim Krybus das Leder zum 0:2 über die Linie beförderte (60.). Als Schiedsrichter Daniel Banken (Ahaus) die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte Suderwich die drei Zähler unter Dach und Fach.

Der Aufsteiger macht in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz acht.

Mit dem Gewinnen tat sich Westfalia Gelsenkirchen zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen. Der Gast musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Gelsenkirchener insgesamt auch nur acht Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Trotz der Niederlage fällt Gelsenkirchen in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz elf. Weiter geht es für die SG Suderwich am kommenden Donnerstag daheim gegen die SuS Waltrop. Für die Westfalia steht am gleichen Tag das Duell mit dem Erler SV 08 an.