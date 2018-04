Für den ESC Preußen Essen gab es in der Partie gegen Türkiyemspor Essen, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen.

Türkiyemspor ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte der Gast für sich entschieden und einen 3:1-Sieg gefeiert.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der ESC Preußen Essen mit vier Änderungen. Diesmal begannen Pijowczyk, Voßbeck, Poschwatta und Siemieniecki für Parisis, Kropp, Liedtke und Anhalt. Auch Türkiyemspor baute die Anfangsaufstellung auf zwei Positionen um. So spielten Colak und Daglioglu anstatt Gaygusuz und Bakir.

30 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Preußen schlägt – bejubelten in der zweiten Minute den Treffer von Sebastian Poschwatta zum 1:0. Ein frühes Ende hatte das Spiel für Patrizio Benvenuti, der in der 14. Minute vom Platz musste und von Marius Frieg ersetzt wurde. In der 33. Minute erzielte Ferhat Yalcin das 1:1 für Türkiyemspor Essen. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Aurel Brackhage in der 66. Minute für David Pijowczyk eingewechselt wurde. Soner Toprak brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Türkiyemspor über die Linie (69.). Kurz vor Ultimo war noch Hüseyin Colak zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Türkiyemspor Essen verantwortlich (81.). Die 1:3-Heimniederlage des ESC Preußen Essen war Realität, als Schiedsrichter Nico Schakowski die Partie letztendlich abpfiff.

Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der Gastgeber nur vier Zähler. Trotz der Niederlage behält die Preußen den achten Tabellenplatz.

Seit 17 Begegnungen hat Türkiyemspor das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Türkiyemspor Essen sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon 15 vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch sieben Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Türkiyemspor bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem dritten Platz. Erfolgsgarant von Türkiyemspor Essen ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 82 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Als Nächstes steht für Preußen eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen den SuS Haarzopf. Türkiyemspor empfängt – ebenfalls am Sonntag – DJK Dellwig.