Am 26.05.2018 ruft David Odonkor gemeinsam mit Alemannia Aachen zum Sommermärchen auf den Tivoli und versammelt viele ehemalige Mannschaftskollegen, Weggefährten und Freunde zu einem großen Fußballfest für die ganze Familie.

Christoph Metzelder, Kevin Großkreutz, Dede, Patrick Owomoyela, Bernd Schneider, Jan Koller, Torsten Frings, Tim Wiese, Ailton, Gerald Asamoah, Mark Schnatterer, Maik Hanke, Ivan Klasnic, Patrick Helmes, Kevin Kuranyi, Oliver Neuville, Florian Kringe, Patrick Helmes, Jens Nowotny, Hans Sarpei & Willi Landgraf sind nur einige der Namen, die auf dem Tivoli für Stimmung sorgen werden.

Mit dem Spiel will David Odonkor vor allem Danke an Aachen und die Alemannia sagen und freut sich auf ein Event für Groß und Klein. Neben dem Spiel wird es viele Highlights und Aktionen rund um den Fußball geben, die auf die kommende WM 2018 in Russland einstimmen und einen tollen Tag versprechen.

Das Spiel soll sowohl die Alemannia Aachen als auch die Charity Organisation „Viva con Agua“ unterstützen, die sich für Wasserprojekte weltweit einsetzt um allen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen.

Tickets für das Event gibt es für Kinder ab 5 Euro und für Erwachsene ab 12 Euro unter www.alemannia-tickets.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Alemannia Aachen sowie unter www.rheinruhrticket.de.

Weitere Informationen zu Viva con Agua: Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Gegründet wurde der Verein 2006 von dem ehemaligen FC Sankt Pauli Profi Benjamin Adrion und einigen Freunden nachdem sie im Trainingslager auf Kuba ein Projekt der Welthungerhilfe unterstützen wollten, bei dem Kindergärten in Havanna mit Trinkwasserspendern versorgt wurden. Heute kann der Verein auf über 10.000 ehrenamtliche Supporter in Deutschland, Österreich, Schweiz und den Niederlanden zurückgreifen. Prominente Unterstützer sind unter anderem Nico Rosberg, Marteria & Klaas Heufer-Umlauf.