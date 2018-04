Durch ein 3:0 holte sich der TV Jahn Hiesfeld drei Punkte bei TuRU Düsseldorf.

Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 2:2 ausgegangen.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Düsseldorf Ayas, Kanschik, Hasui, Kramer, Mourtala, Touglo, Rychlik, Cox und Kohnen für Klicic, Kim, Ozan, Schneider, Abel, Hotic, Ferati, Mendes da Costa und Reitz aufliefen, startete bei Hiesfeld Spors statt Kolberg.

Nach nur 28 Minuten verließ Ioannis Alexiou vom Jahn das Feld, Lennart Laader kam in die Partie. Torlos verabschiedeten sich beide Mannschaften schließlich in die Pause. Anstelle von Kakeru Hasui war nach Wiederbeginn Jonas Schneider für TuRU im Spiel. In Durchgang zwei lief Joel Zwikirsch anstelle von Marvin Weßelburg für den TV Jahn Hiesfeld auf. Kevin-Dean Krystofiak schoss in der 60. Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für den Gast. Robin Riebling versenkte die Kugel zum 2:0 für Hiesfeld (64.) In der 74. Minute legte Kevin Menke zum 3:0 zugunsten des Jahn nach. Als Schiedsrichter Alexander Busse die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte der Hiesfelder die drei Zähler unter Dach und Fach.

Trotz der Niederlage fällt TuRU Düsseldorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. In den letzten fünf Partien ließ der Gastgeber zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf. Wo bei Düsseldorf der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 30 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft.

Die drei Zähler katapultieren den TV Jahn Hiesfeld in der Tabelle auf Platz vier. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte die Dinslakener deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist Hiesfeld in diesem Ranking auf. TuRU ist am Mittwoch (19:30 Uhr) beim VfB 03 Hilden zu Gast. Die nächste Station des Jahn am 29.04.2018 heißt der ETB SW Essen.