BVB-Trainer Stöger stellt seine Mannschaft gegen Leverkusen kräftig um. In der Abwehr gibt es eine besonders überraschende Änderung.

Mit einer ungewohnten Aufstellung geht Borussia Dortmund in das Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen, Trainer Peter Stöger mischt seine Mannschaft ordentlich durch: Manuel Akanji spielt als Linksverteidiger, Maximilian Philipp ersetzt Michy Batshuayi, zudem rücken Mario Götze, Julian Weigl und Jadon Sancho in die Startaufstellung. Kapitän Marcel Schmelzer dagegen fehlt im Kader ebenso wie Alexander Isak – und das aus sportlichen Gründen. Das bestätigte BVB-Manager Michael Zorc gegenüber "Sky".

Im Tor steht wie gehabt Roman Bürki. Die Abwehrkette bilden neben Linksverteidiger Akanji Sokratis und Ömer Toprak im Zentrum sowie Lukasz Piszczek auf der rechten Seite. Davor spielt Weigl als alleiniger Sechser hinter Götze und Marco Reus. Christian Pulisic und Sancho bilden die Flügelzange, Philipp spielt im Sturm. Wie erwartet soll also der zweitbeste den bislang besten Torjäger ersetzen, nachdem Batshuayi sich in der Schlussphase des Derbys am Sprunggelenk verletzte.

Auf der Bank sitzt Ersatztorhüter Roman Weidenfeller, zudem Nuri Sahin, Andrey Yarmolenko, Jeremy Toljan, Mahmoud Dahoud, Gonzalo Castro und Sergio Gomez. Verzichten muss Stöger noch auf die Verletzten Erik Durm (Außenbandriss), Sebastian Rode (Leisten-OP), Raphael Guerreiro und Dan-Axel Zagadou (beide Muskelfaserriss). Shinji Kagawa ist zwar zurück im Mannschaftstraining, nach langer Verletzungspause aber noch keine Option für den Kader.

Der BVB ist gegen Leverkusen auf einen Sieg angewiesen: Durch das 5:1 der TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig beträgt der Vorsprung auf Rang fünf, der nicht mehr zur Champions-League-Teilnahme berechtigt, nur noch zwei Punkte. Mit einem Erfolg aber könnte der BVB am punktgleichen Tabellendritten Leverkusen vorbei ziehen und einen wichtigen Schritt in Richtung Champions League machen. Die bleibt allen Schwierigkeiten in der laufenden Saison zum Trotz die klare Vorgabe der BVB-Bosse.