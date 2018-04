Am Samstag verbuchte die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach einen 1:0-Erfolg gegen SC Wiedenbrück.

In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel war Gladbach II mit 0:4 krachend untergegangen.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete der SCW mit drei Änderungen. Diesmal begannen Mohammad, Leeneman und Hüsing für Zech, Celik und Wolff. Auch Borussia Mönchengladbach II baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Ferlings, Komenda und Rütten anstatt Hoffmanns, Kraus und Stang.

Giuseppe Pisano nutzte die Chance für Gladbach II und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Über weitere Tore konnten sich die Zuschauer bis zur Pause nicht mehr freuen. Daher ging es mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen. In der Pause stellte SC Wiedenbrück personell um: Per Doppelwechsel kamen Oliver Zech und Michel Harrer auf den Platz und ersetzten Daniel Brinkmann und Necirwan Khalil Mohammad. Unter dem Strich nahm BMG II bei Wiedenbrück einen Auswärtssieg mit.

Trotz der Niederlage behält der SCW den fünften Tabellenplatz. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der Gastgeber auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Nach 29 absolvierten Begegnungen nimmt Borussia Mönchengladbach II den elften Platz in der Tabelle ein. Am kommenden Dienstag trifft SC Wiedenbrück auf Rot-Weiss Essen, Gladbach II spielt tags darauf gegen den KFC Uerdingen 05.