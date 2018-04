Nach dem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf steigt in Bochum die Hoffnung, Borussia Dortmund im Saisonendspurt noch überholen zu können. Dabei hofft der VFL ausgerechnet auf Hilfe aus Düsseldorf.

In zwei Wochen ist die Saison in der A-Junioren Bundesliga West vorbei. Danach folgt die Teilnahme an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft. Auch die jungen Talente vom VFL Bochum dürfen noch hoffen, dann mit von der Partie zu sein.

"Das wäre eine schöne Geschichte für die Jungs", sagte VFL-Trainer Dimitrios Grammozis nach dem 2:0-Sieg seiner Elf über Fortuna Düsseldorf. Weil die aktuell auf Platz Zwei rangierende Borussia aus Dortmund gegen den 1. FC Köln zeitgleich zu Bochums Heimerfolg nicht über eine Punkteteilung hinauskam, stehen die Blau-Weißen zwei Spieltage vor Schluss nur noch einen Zähler hinter dem Schwarz-Gelben Reviernachbarn - und schielen vorsichtig auf den Einzug in die Endrunde. Das weiß auch ihr Trainer: "Ich glaube, dass die Jungs jetzt schon wieder die Möglichkeit sehen, zweiter zu werden", sagte Grammozis nach der Begegnung mit den Düsseldorfern.

Ausgerechnet von der Fortuna erhofft man sich beim VFL im Schlussspurt der Saison nun etwas Schützenhilfe - wenn auch mit einem Augenzwinkkern. "Wir werden jetzt tun, was wir tun müssen: Wir werden versuchen, die letzten beiden Spiele gegen Arminia Bielefeld und den SC Paderborn zu gewinnen", erklärte U19-Trainer Grammozis und schob schmunzelnd nach: "Alles andere liegt ja nicht in unserer Hand. Deswegen hoffen wir, dass vielleicht die Düsseldorfer - die ja auch noch gegen Borussia Dortmund spielen - uns eventuell noch einmal helfen."