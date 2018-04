Die Alemannia verliert zur kommenden Saison ihren Abwehrchef. Maurice Pluntke wechselt zum Nordost-Regionalligisten SV Wacker Nordhausen.

Im vergangenen Sommer hatte Nordhausen bereits Jerome Propheter, der mittlerweile Kapitän beim SV Wacker ist, und Joy-Lance Mickels von der Alemannia verpflichtet. Nun geht Plunkte den Weg von Aachen nach Nordhausen.

Der 24-jährige ehemalige Deutsche Nachwuchs-Nationalspieler (neun Einsätze) bestritt in der laufenden Serie 28 Pflichtspiele (ein Tor) für Aachen. Insgesamt lief er schon in 68 Spielen der Regionalliga West aufs Feld. Ausgebildet wurde der 1,86 Meter große Verteidiger in seinem Geburtsort Mönchengladbach bei der Borussia, für deren U23-Team er auch schon in der Regionalliga West kickte. Über die Stationen Fortuna Düsseldorf und den US-amerikanischen Zweitligisten Orange County Blues FC gelangte er vergangenen Sommer nach Aachen. Pluntke ist variabel in der Abwehr einsetzbar, verfügt über Erfahrungen sowohl in der Vierer- wie in der Dreierkette und kann vor der Abwehr als Sechser eingesetzt werden. "Maurice hat ein sehr gutes Zweikampfverhalten und Aufbauspiel. Wir freuen uns sehr, dass er sich entschieden hat, unseren Weg hier mitzugehen, obwohl er auch Angebote aus der 3. Liga hatte", äußerte sein neuer Trainer Volkan Uluç.

In Aachen laufen nach Pluntkes Abgang 17 weitere Verträge aus. Im Einzelnen enden zum 30. Juni die Kontrakte von: Nils Winter, Tobias Mohr, Megrim Fejzullahu, Junior Torunarigha, Alexander Heinze, Tobias Mühr, Arda Nebi, Emre Yesilova, Patrick Nettekoven, Tobias Lippold, Joy-Slayd Mickels, Marcel Damaschek, Ilias Azaouaghi, Kai Bösing, Manuel Konate-Lueken, Akif Sahin und Karim Kucharzik. Severin Buchta ist vom Karlsruher SC bis zum Saisonende ausgeliehen. "Wir befinden uns mit den Jungs in Gesprächen. Aber es ist kein Geheimnis, dass es im Sommer wieder einen großen Umbruch geben wird", verrät Alemannias Trainer Fuat Kilic, der mit Mark Depta, David Pütz, Peter Hackenberg, Matti Fiedler und Marco Müller (Zugang von TuS Koblenz) aktuell nur fünf Spieler für den Kader 2018/19 beisammen hat.