Im Winter 2017 stieß Athanasios Tsourakis zum ETB Schwarz-Weiß Essen. Der Grieche hat sich beim ETB sofort zum Leistungsträger entwickelt.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge konnte der ETB im Heimspiel gegen den VfB Speldorf mit 3:0 gewinnen und in der Tabelle wieder auf den fünften Platz klettern. Ein Faktor dabei war Linksaußen Tsourakis, der den Mülheimern mit seinen Dribblings immer wieder Probleme bereiten konnte. „Das Ergebnis war sehr gut. Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir präsent sind“, sagte der ehemalige Duisburger nach der Partie.

Den Sieg hatte Marvin Ellmann mit seinen beiden verwandelten Strafstößen eingeleitet, Malek Fakhro setzte mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt. Die Elfmeter-Entscheidungen waren für Tsourakis nachzuvollziehen und außerdem auch kein Zufall: „Wenn man oft in den Strafraum eindringt, dann kommt es nun mal dazu, dass man auch gefoult wird.“ An der Wichtigkeit ändert dies ohnehin nichts: „Gerade für den Kopf war das sehr wichtig. Wir hatten zuletzt wirklich Pech. Von daher ist es gut, dass wir eine Reaktion gezeigt haben.“

Wie es für ihn persönlich weitergehen wird, ist derweil noch nicht entschieden. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft am Saisonende aus. „Wir sind in Gesprächen, noch ist nichts entschieden“, sagt er selbst über seine Zukunft. „Was über den Sommer hinaus sein wird, wird sich in nächster Zeit klären.“

Mit seinem Engagement am Uhlenkrug wollte er sich eigentlich wieder für die Regionalliga empfehlen. Doch da will auch der ETB hin, das hatte er mit seiner ambitionierten Regio2go-Kampagne zu Saisonbeginn angekündigt. In Tsourakis’ Überlegungen dürfte auch das eine Rolle spielen: „Der Verein hat signalisiert, aufsteigen zu wollen. Warum sollten wir also nicht hochkommen. Das ist interessant. Ich bin für alles offen.“ Der Aufstieg mit den Essenern dürfte sich auch besser anfühlen, als nur einen neuen Vertrag bei einem Regionalligisten zu unterschreiben: „Das wäre auch eine schöne Sache. Das wird sich zeigen.“