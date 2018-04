Vor 212 Zuschauern setzt sich die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund im Stadion Rote Erde mit 4:1 (2:0) gegen den SC Wiedenbrück durch.

Nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge findet die U23 von Borussia Dortmund gegen den Tabellennachbarn aus Wiedenbrück zurück in die Erfolgsspur. Am 30. Spieltag der Regionalliga West profitierte die Mannschaft von Trainer Jan Siewert früh von einem Platzverweis: Gäste-Torhüter Marcel Hölscher holte nach seinem eigenen Fehler Paterson Chato im Fünfmeterraum von den Beinen (7.). Den fälligen Elfmeter verwandelte Herbert Bockhorn souverän und duschte Ersatztorwart Marius Weeke früh kalt ab. „Nach sieben Minuten war das Spiel schon gegessen“, zeigte sich Wiedenbrück-Trainer Björn Mehnert nach dem Spiel angefressen. „Die Rote Karte war völlig unnötig.“

In der Folge zeigte sich der BVB bei eigenem Ballbesitz variabel. Schwarz-Gelb wechselte zwischen Dreier- und Viererkette hin und her, um die gewonnene Überzahl im Mittelfeld besser ausnutzen zu können. Mit langen Bällen hebelten die Borussen die Abwehr des Sport-Clubs immer wieder aus. Einen dieser Schnittstellenpässe verwandelte Gianluca Rizzo früh zum 2:0 (25.). Nur wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff erhöhte Paterson Chato per Kopf auf 3:0 (49.). Die Messe in Dortmund schien frühzeitig gelesen.

BVB-Trainer Jan Siewert zeigte sich demzufolge auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gut gelaunt. „Wichtig ist, dass wir zurück in die Erfolgsspur gefunden haben“, hielt der 35-Jährige fest. An dem Spiel seiner Mannschaft hatte er jedoch auch etwas zu beanstanden: die Chancenauswertung. Seine Spieler ließen, wie schon in den letzten Wochen, reihenweise aussichtsreiche Möglichkeiten liegen. „Wir hätten das Spiel früher entscheiden können, die Chancen waren da.“ Die Gäste hingegen machten es besser und stellten durch Aygün Yildirim überraschend auf 1:3 (63.).

Dortmund nicht konsequent genug



In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem die Dortmunder von ihrem bereits herausgespielten Vorsprung profitierten. „Ich ziehe den Hut vor der Moral meiner Truppe“, zeigte sich Mehnert letzten Endes doch zufrieden. „Es hat sich gezeigt, dass wir physisch fit sind. In den letzten 20 Minuten haben wir mehr Druck gemacht und es verpasst, das 2:3 zu erzielen. Dann wäre es nochmal interessant geworden. Zum Schluss haben wir dann alles auf eine Karte gesetzt.“ Das risikoreiche Spiel des Sport-Clubs wussten die Hausherren auszunutzen: Bockhorn besorgte in der 90. Minute nach einem Konter den 4:1-Endstand.

Dass der BVB am Ende etwas ins Schwimmen geriet, ist auch Siewert nicht verborgen geblieben. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft und die braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Wenn wir diese Zeit bekommen, dann werden wir solche Spiele auch ruhiger zu Ende spielen“, gibt der Trainer zu verstehen.

Viel Zeit bis zum nächsten Spiel haben die Protagonisten jedoch nicht. Der BVB spielt schon am Mittwoch (19 Uhr) bei der U23 von Borussia Mönchengladbach, der SC Wiedenbrück muss ebenfalls am Mittwoch (19:30 Uhr) zu Viktoria Köln.