Der DJK SG Altenessen kehrte vom Auswärtsspiel gegen den SuS Haarzopf mit leeren Händen zurück.

Am Ende hieß es 0:2. Haarzopf ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel war der DJK SG Altenessen mit 0:5 krachend untergegangen.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Haarzopf mit drei Änderungen. Diesmal begannen Maek, Terzioglu und Ueberjahn für Neumann, Bruckmann und Kelodzieg. Auch der DJK SG Altenessen baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Yurt, Casado Fernandez und Mujezinovic anstatt Diebener, Geiger und Selting.

50 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SuS Haarzopf schlägt – bejubelten in der 18. Minute den Treffer von Robert Ueberjahn zum 1:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Jonas Strupat die Führung des Gastgebers aus. Bis Schiedsrichter Oguz Öztas den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. In Durchgang zwei lief Dustin Diebener anstelle von Maurice Ritter für den DJK SG Altenessen auf. Am Ende blickte Haarzopf auf einen klaren 2:0-Heimerfolg über den DJK SG Altenessen.

Die Offensive des SuS Haarzopf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 72-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Auch dem DJK SG Altenessen gelang dies heute nicht besonders gut. Haarzopf springt mit diesem Erfolg auf den vierten Platz. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der Absteiger ungeschlagen ist. Mit dem Sieg baut der SuS Haarzopf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Haarzopf zwölf Siege, vier Remis und kassierte erst sieben Niederlagen.

Mit 70 Toren fing sich der DJK SG Altenessen die meisten Gegentore in der Kreisliga A Essen – Gruppe 1. In der Tabelle liegt der Gast nach der Pleite weiter auf dem 14. Rang. Die Situation beim DJK SG Altenessen bleibt angespannt. Gegen den SuS Haarzopf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Der DJK SG Altenessen musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Altenessener insgesamt auch nur fünf Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Vor heimischem Publikum trifft Haarzopf am nächsten Sonntag auf den FC Stoppenberg, während der DJK SG Altenessen am selben Tag den BV Altenessen in Empfang nimmt.