Der SV Zweckel kam gegen den SSV Mühlhausen-Uelzen mit 1:6 unter die Räder.

Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Zweckel mit 1:0 gewonnen.

Während beim SSV Mühlhausen-Uelzen diesmal Moussa, Pfeffer und Sezer für Akdeniz, Hoffmann und Böhme begannen, standen beim SV Zweckel Kartschall, Seidel, Pavlovic, Qubailis, Dudek und Ayhan statt Ural, Hövel, Urban, Schierenberg, Klein und Terzis in der Startelf.

Hakan Sezer sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (2./9./16.) aus der Perspektive von Mühlhausen-Uelzen. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Manuel Stiepermann in der 23. Minute. Zweckel ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SSV Mühlhausen-Uelzen. Mühlhausen-Uelzen stellte in der 58. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Michael Strothmann, Marcel Böhme und Mustafa Akdeniz für Stephen Hutmacher, Jan Pfeffer und Berat Özgüc auf den Platz. Durchsetzungsstark zeigte sich der Gastgeber, als Sezer (71.) und Böhme (80.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Dem SVZ kam kurz vor dem Ende durch Norman Seidel zum Ehrentreffer (88.). Schlussendlich setzte sich der SSV Mühlhausen-Uelzen mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Mühlhausen-Uelzen macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position neun. Durch den klaren Erfolg über den SV Zweckel ist der SSV Mühlhausen-Uelzen weiter im Aufwind. Mühlhausen-Uelzen bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zehn Siege, vier Unentschieden und 13 Pleiten.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Zweckel immens. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist der Gast weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den SSV Mühlhausen-Uelzen war am Ende kein Kraut gewachsen. Der SVZ musste sich nun schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Absteiger insgesamt auch nur drei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SV Zweckel bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Landesliga Westfalen 3. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Zweckel ist deutlich zu hoch. 80 Gegentreffer – kein Team der Landesliga Westfalen 3 fing sich bislang mehr Tore. Als Nächstes steht für Mühlhausen-Uelzen eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen Mengede 08/20. Der SVZ tritt bereits drei Tage vorher gegen Firtinaspor Herne an.