Westfalia Gelsenkirchen und Genclerbirligi Resse teilten sich an diesem Spieltag die Punkte.

Das Match endete mit einem 1:1. Resse erwies sich gegen Gelsenkirchen als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Hinspiel hatte die Westfalia bei Genclerbirligi Resse mit 4:1 für sich entschieden.

Während beim Gastgeber diesmal Denneborg für Awanchiri begann, standen bei Resse Gündogan und Yokaribas statt Akay und Aydin in der Startelf. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Bei Genclerbirligi Resse kam zu Beginn der zweiten Hälfte Baris Uysal für Ergün Yokaribas in die Partie. 50 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Gelsenkirchen schlägt – bejubelten in der 54. Minute den Treffer von Lukas Borutta zum 1:0. Bei Resse kam Mazlum Kilicalp für Bayram Kayi ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (72.). Kurz vor Ultimo war noch Kilicalp zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des Gastes verantwortlich (83.). Die 1:1-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Schiedsrichter André Reinike (Bochum) die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Sicherlich ist das Ergebnis für die Westfalia nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den elften Rang.

Genclerbirligi Resse bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 14. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim Aufsteiger. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf. Mit erschreckenden 73 Gegentoren stellt Genclerbirligi die schlechteste Abwehr der Liga. Während Westfalia Gelsenkirchen am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) bei der SG Suderwich gastiert, duelliert sich Resse zeitgleich mit der SF Stuckenbusch.