Die SG Unterrath trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den MSV Duisburg davon.

Den großen Hurra-Stil ließ Unterrath vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Im Hinspiel hatte es keine Tore zu sehen gegeben.

Während Duisburg in der Startaufstellung auf Kontinuität setzte, nahm die SG Unterrath Veränderungen vor und schickte Arnold für Marinovic auf den Platz. Nach nur 28 Minuten verließ Darius-Dacian Ghindovean vom MSV das Feld, Melvin Ridder kam in die Partie. Bis zur Pause gelang es keinem Team, den Ball im gegnerischen Tor zu platzieren, und so gingen die beiden Kontrahenten torlos in die Kabinen. Bis zur ersten personellen Änderung, als Engin Karapinar Metehan Türkoglu ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (56.). Pamir Hemat stellte schließlich in der 75. Minute vom Elfmeterpunkt den 1:0-Sieg für Unterrath sicher. Als Schiedsrichter Lars Aarts die Begegnung beim Stand von 1:0 letztlich abpfiff, hatte der Gast die drei Zähler unter Dach und Fach.

Die Offensive des MSV Duisburg zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – zehn geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt der Gastgeber den 14. Platz in der Tabelle ein. In den letzten fünf Spielen war für das Schlusslicht noch Luft nach oben. Drei von 15 möglichen Zählern sammelte die Duisburger ein. Die Zebras musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Duisburg insgesamt auch nur zwei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Insbesondere an vorderster Front kommt die SG Unterrath nicht zur Entfaltung, sodass nur 16 erzielte Treffer auf das Konto des Aufsteigers gehen. Durch die drei Punkte gegen den MSV verbessert sich Unterrath auf Platz neun. Nach vier sieglosen Spielen ist die SG Unterrath wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Die Unterrather bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, sieben Unentschieden und zehn Pleiten. Am nächsten Sonntag (11:00 Uhr) reist der MSV Duisburg zu Borussia Dortmund, tags zuvor begrüßt Unterrath den 1. FC Köln vor heimischer Kulisse.