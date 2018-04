Borussia Dortmund erreichte einen 4:2-Erfolg beim MSV Duisburg.

Dortmund ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel hatte der Gast die Oberhand behalten und einen 2:0-Erfolg davongetragen.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Duisburg mit drei Änderungen. Diesmal begannen Wieschhaus, Kubina und Umar für Gembalies, Schaar und Sabanci. Auch der BVB baute die Anfangsaufstellung auf vier Positionen um. So spielten Rausch, Pena Zauner, Ibrahim und Kilian anstatt Aydinel, Wanner, Kyeremateng und Baxmann.

Das 1:0 von Borussia Dortmund durfte David Kopacz bejubeln (4.). Jan Niklas Pia ließ sich in der 25. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den MSV. Yassin Ibrahim traf zum 2:1 zugunsten von Dortmund (32.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit baute der BVB den eigenen Vorsprung aus. Enrique Pena Zauner traf zum 3:1 (51.). In der 66. Minute stellte die Borussen personell um: Per Doppelwechsel kamen Jano Baxmann und Tobias Mißner auf den Platz und ersetzten Florian Rausch und Pena Zauner. Vor 80 Besuchern gelang Nicolai Pakowski in der 76. Minute der Anschlusstreffer zum 2:3 für den MSV Duisburg. Kurz vor Ultimo war noch Baxmann zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor von Borussia Dortmund verantwortlich (84.). Als Schiedsrichter Timo Hippel die Begegnung schließlich abpfiff, war Duisburg vor heimischer Kulisse mit 2:4 geschlagen.

Der Gastgeber hat auch nach der Pleite die zehnte Tabellenposition inne. Die vergangenen Spiele waren für den MSV nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits sieben Begegnungen zurück.

Mit 66 geschossenen Toren gehört Dortmund offensiv zur Crème de la Crème der Bundesliga West. Trotz des Sieges bleibt die Borussia auf Platz zwei. Am nächsten Samstag reist der MSV Duisburg zu RW Oberhausen, zeitgleich empfängt der BVB den 1. FC Köln.