Niko Kovac wird ab dem Sommer als Trainer des FC Bayern München arbeiten. Grund genug für Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic, am Freitag eine Spitze in Richtung Borussia Dortmund zu schicken.

"Ich habe gehört, dass der BVB an Niko Kovac interessiert war", meinte Salihamidzic süffisant und deutete damit an, dass der Rekordmeister Kovac den Schwarz-Gelben weggeschnappt habe.

Gegenüber der Sport Bild konterte BVB-Sportdirektor Michael Zorc die Spitze. „Ich konnte es schon in der Schule nicht ernst nehmen, wenn ein Mitschüler in der 1. Reihe ständig aufgezeigt und geschrien hat: Frau Lehrerin, Frau Lehrerin, ich habe da was gehört", meinte Zorc.

Auch Eintracht Frankfurt ist verärgert



Auch Eintracht Frankfurt ist verärgert über den FC Bayern. "Die Vorgehensweise halte ich für extrem bedenklich und respektlos", sagte der Frankfurter Sportvorstand Fredi Bobic am Freitag in Richtung der Bayern und meinte damit vor allem den Zeitpunkt und die Art und Weise der Bekanntgabe mitten in der entscheidenden Phase der Saison. "Es gab keine Kontaktaufnahme mit uns, sondern alle Details sind direkt in die Öffentlichkeit gelangt. Das sind Dinge, die ich so unter Kollegen in der Bundesliga noch nicht erlebt habe."