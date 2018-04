Die Fußball-Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi treffen mit dem FC Arsenal im Halbfinale der Europa League auf Atletico Madrid.

Der Tabellensechste der englischen Premier League tritt am 26. April zunächst vor eigenem Publikum an. Im zweiten Duell hat RB Leipzigs Bezwinger Olympique Marseille zuerst Heimrecht gegen das Überraschungsteam Red Bull Salzburg. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die Rückspiele werden am 3. Mai ausgetragen. Das Endspiel findet am 16. Mai in Lyon statt.