SGE Bedburg-Hau und TuS Fichte Lintfort boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2.

Mit breiter Brust war Lintfort zum Duell mit Bedburg-Hau angetreten – der Spielverlauf ließ bei TuS jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel hatte TuS Fichte Lintfort mit 3:0 für sich entschieden.

SGE Bedburg-Hau nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Janßen und Hesse statt Janssen und Heuvens. Auch TuS tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Derikx und Rume für Konrad und Kapuscinski in der Startformation.

70 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Bedburg-Hau schlägt – bejubelten in der ersten Minute den Treffer von Islam Ayman Mohamed Ahmed Akrab zum 1:0. Stefan Kapuscinski, der von der Bank für Leslie Rume kam, sollte für neue Impulse bei TuS Fichte Lintfort sorgen (11.). Die SGE baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 2:0 für den Gastgeber durch ein Eigentor von Lintfort in der 33. Minute. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Shawn Rume von TuS den Platz. Für ihn spielte Dustin Eichholz weiter (54.). In der 68. Minute legte Christian Klunder zum 3:0 zugunsten von SGE Bedburg-Hau nach. Fabian Weigl beförderte das Leder zum 1:3 von TuS Fichte Lintfort über die Linie (82.). Kurz vor Ultimo war noch Kapuscinski zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des Gastes verantwortlich (87.). Als Schiedsrichter Daniel Hachtkemper die Partie abpfiff, reklamierte Bedburg-Hau schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Mit 56 geschossenen Toren gehört die Eintracht offensiv zur Crème de la Crème der Bezirksliga Niederrhein 5. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die SGE zu besiegen. Mit dem Erfolg in der Tasche rutscht SGE Bedburg-Hau im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz.

65 Tore – mehr Treffer als Lintfort verbuchte kein anderes Team der Bezirksliga Niederrhein 5. Der Tabellenführer baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Die gute Bilanz von TuS hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die Lintforter bisher 20 Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Nächster Prüfstein für Bedburg-Hau ist MSV Moers (Sonntag, 15:15 Uhr). TuS Fichte Lintfort misst sich am selben Tag mit GSV Geldern (15:15 Uhr).