In der Begegnung VfB Günnigfeld gegen Firtinaspor Herne trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 0:0-Unentschieden.

Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel hatte der VfB Günnigfeld bei Herne mit 3:1 für sich entschieden.

Während beim VfB Günnigfeld diesmal Nkam, Sahawi und Pancke für Wrede, Zejewski und Schreier begannen, standen bei Firtinaspor Herne Özbek und Aksoy statt Akbaba und Kaya in der Startelf. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Bis zur ersten personellen Änderung, als Gökhan Turan Ahmad Sahawi ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (64.). Mit dem Abpfiff von Cengiz Kabalakli (Gelsenkirchen) trennten sich Günnigfeld und Herne remis.

Nach 24 absolvierten Begegnungen nimmt der VfB Günnigfeld den sechsten Platz in der Tabelle ein. Der Gastgeber ist seit vier Spielen unbezwungen.

Firtinaspor klettert nach diesem Spiel auf den neunten Tabellenplatz. Der Gast baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Das nächste Mal ist Günnigfeld am 15.04.2018 gefordert, wenn man bei der TuS Wiescherhöfen antritt. Am 14.04.2018 reist Firtinaspor Herne zur nächsten Partie zu SV Horst-Emscher 08.