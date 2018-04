Der SSV Mühlhausen-Uelzen kam am Donnerstag zu einem 1:0-Erfolg gegen SW Wattenscheid.

Beobachter räumten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen ein – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Wattenscheid startete mit drei Veränderungen in die Partie: Grabienski, Tegtmeier und Al für Buckmaier, Ahkim und Kontny. Auch Mühlhausen-Uelzen stellte um und begann mit Wycisk, Schnee, Hutmacher und Böhme für Sezer, Kruse, Pfeffer und Moussa.

Kurz vor der Pause traf Manuel Stiepermann für den SSV Mühlhausen-Uelzen (41.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Zunächst blieb es beim Status quo. In der 62. Minute gab es dann eine personelle Veränderung, für Maurice Stiller spielte Nassim Ahkim bei SW Wattenscheid weiter. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Mühlhausen-Uelzen und Wattenscheid aus.

Nach 22 absolvierten Begegnungen nimmt SW Wattenscheid den 15. Platz in der Tabelle ein. Dem Gastgeber bleibt das Pech treu, was die vierte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt. Im Sturm von Wattenscheid stimmt es ganz und gar nicht: 31 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen.

Trotz des Sieges fällt der SSV Mühlhausen-Uelzen in der Tabelle auf Platz zehn. In den letzten fünf Begegnungen holte Mühlhausen-Uelzen insgesamt nur vier Zähler. Der SSV Mühlhausen-Uelzen bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, vier Unentschieden und 13 Pleiten. Das nächste Mal ist SW Wattenscheid am 15.04.2018 gefordert, wenn der SV Sodingen zu Gast ist. Am 14.04.2018 empfängt Mühlhausen-Uelzen in der nächsten Partie den SV Zweckel.