Nichts zu holen gab es für die Reserve des SC Paderborn 07 beim FC Gütersloh.

Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 1:0. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Am Ende ging die Tendenz in eben diese Richtung – es war lediglich ein Treffer, der über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel bei Paderborn II hatte Gütersloh schlussendlich mit 2:0 für sich entschieden.

Der FC Gütersloh nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Kina, Bulut und Gündogan statt Deljiu, Tosun und Kaptan. Auch der SC Paderborn 07 II tauschte auf vier Positionen. Dort standen Soethe, Safonov, Mannek und Bilogrevic für Geurts, Gucciardo, Itter und Brinkmann in der Startformation.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Tugay Gündogan von Gütersloh den Platz. Für ihn spielte Lars Schröder weiter (55.). In der 83. Minute verwandelte Simon Schubert einen Elfmeter zum 1:0 für den FCG. Mit Ablauf der Spielzeit schlug die Gütersloher Paderborn II 1:0.

Mit erst 18 erzielten Toren hat der FC Gütersloh im Angriff Nachholbedarf. Gütersloh ist seit drei Spielen unbezwungen. Der FCG kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile zwölf zusammen hat. Ansonsten stehen noch fünf Siege und vier Unentschieden in der Bilanz.

In den letzten fünf Partien ließ der SCP II zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich drei. Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,0 Gegentreffer des FC Gütersloh stehen 2,0 beim SC Paderborn 07 II gegenüber. Im heutigen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen. Trotz der drei Zähler macht Gütersloh im Klassement keinen Boden gut. Nach 23 absolvierten Begegnungen nimmt Paderborn II den zwölften Platz in der Tabelle ein. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag reist der FCG zu ASC 09 Dortmund, während der SCP II am selben Tag beim SC Hassel antritt.