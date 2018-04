Nach den letzten Erfolgserlebnissen hat der VfL Bochum zunächst zurück in die Spur gefunden. Es ist Ruhe eingekehrt. Ein Kommentar.

Was für ein Zwischenspurt! Vier Siege in den letzten sechs Spielen und keine einzige Niederlage - wären weite Teile dieser Spielzeit so oder so ähnlich verlaufen, dann würde der VfL Bochum jetzt tatsächlich dort stehen, wo er zu Saisonbeginn hin wollte.

Sicher kann man sich nun ärgern über eine verpasste Chance, denn man darf mit Fug und Recht davon ausgehen, dass sich die Konkurrenzsituation künftig noch einmal verschärfen wird. Aber negative Gefühle sind dennoch nicht angebracht. So wie es aussieht, hat der VfL Bochum im letzten Saisondrittel noch einmal den Kopf aus der Schlinge ziehen können. Es hätte auch anders kommen können.

Vorfreude ist die schönste Freude, heißt es im Volksmund. Daran sollten wir uns jetzt orientieren, die Mannschaft mit viel Sympathie und Rückenwind durch die restlichen Saisonspiele begleiten, auf das nichts mehr anbrennt und ein achtbares Endergebnis herausspringt, und dann - einmal mehr - auf eine lichte Zukunft hoffen.

Es hat sich einiges verändert beim VfL. Dass der Austausch der sportlichen Leitung viel zu lange hinausgezögert worden war, dürfte auch dem Aufsichtsrat klar geworden sein. Die Ruhe, die jetzt rund um Mannschaft und Klub herrscht, ist die Basis für die aktuellen Leistungen. Nun sollte man erst einmal den neuen Leuten vertrauen.