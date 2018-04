Bei Viktoria Kirchderne gab es für den FC Roj nichts zu holen.

Der Gast verlor das Spiel mit 0:4. Kirchderne ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte der Gastgeber bei Roj mit 1:0 für sich entschieden.

Letztlich feierte die Viktoria gegen den FC Roj nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Die Offensive von Viktoria Kirchderne in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 58-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Auch Roj gelang dies heute nicht besonders gut. Kirchderne behauptet nach dem Erfolg über den FC Roj den dritten Tabellenplatz. Die Viktoria ist seit vier Spielen unbezwungen. Die Kirchderner sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon 13 vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch sechs Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Trotz der Niederlage behält Roj den zehnten Tabellenplatz. Für den FC Roj sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus. Nächsten Sonntag (15:00 Uhr) gastiert Viktoria Kirchderne beim Türk. SC Hamm, Roj empfängt zeitgleich den Holzwickeder SC 2.