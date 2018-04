Arminia Bielefeld kam am Sonntag in der A-Junioren Bundesliga zu einem 2:1-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach.

Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Am Ende ging die Tendenz in eben diese Richtung – es war lediglich ein Treffer, der über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte Bielefeld für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 3:1.

Mönchengladbach startete mit drei Veränderungen in die Partie: Nissen Rodriguez, Sabani und Abu-Alfa für Atiye, Antalik und Langhoff. Auch die Arminia stellte um und begann mit Monteiro-Mendes und Dieckmann für Massimo und Siya.

Kevin Schmidt traf zum 1:0 zugunsten von Arminia Bielefeld (6.). Die Borussia glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Bielefeld in die Kabinen. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Schmidt von der Arminia den Platz. Für ihn spielte Rudolf Dovny Ndualu weiter (55.). 100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Borussia Mönchengladbach schlägt – bejubelten in der 61. Minute den Treffer von Louis Jordan Beyer zum 1:1. Dass Arminia Bielefeld in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Nick Flock, der in der 75. Minute zur Stelle war. Letztlich feierte der Gast gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Big Points und trug einen Sieg davon.

Insbesondere an vorderster Front kommt Mönchengladbach nicht zur Entfaltung, sodass nur 23 erzielte Treffer auf das Konto des Gastgebers gehen. Trotz der Niederlage fällt die Fohlen in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz elf. Die Borussen baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Gladbach musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Gladbacher insgesamt auch nur sechs Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nach 22 absolvierten Begegnungen nimmt Bielefeld den zwölften Platz in der Tabelle ein. Die Arminen beendet die Serie von fünf Spielen ohne Sieg. Die Bielefelder kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile zwölf zusammen hat. Ansonsten stehen noch vier Siege und sechs Unentschieden in der Bilanz. Nächster Prüfstein für die Borussia ist auf gegnerischer Anlage Arminia Klosterhardt (Sonntag, 11:00 Uhr). Tags zuvor misst sich die Arminia mit Fortuna Düsseldorf (15:00 Uhr).