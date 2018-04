Bei Fortuna Köln holte sich Arminia Klosterhardt eine 0:5-Schlappe ab.

Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Klosterhardt hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Köln nahm auf zwei Positionen einen Tausch vor: Kanuric und Sylaj ersetzten Sürül und Bruhns. Florent Sylaj trug sich in der 23. Spielminute in die Torschützenliste ein. Juan Ramon Alvarez Koch beförderte das Leder zum 2:0 der Fortuna über die Linie (39.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gastgeber. Bei Arminia Klosterhardt kam zu Beginn der zweiten Hälfte Philipp Demler für Felix Rudolf in die Partie. Mit einem Wechsel – Jan Luka Husmann kam für Ali Hassan Hammoud – startete der Gast in Durchgang zwei. Alem Koljic sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 5:0 (49./59./90.) aus der Perspektive von Fortuna Köln. Schließlich schlug der Tabellenletzte vor heimischer Kulisse Klosterhardt im 22. Saisonspiel souverän.

Köln bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und 18 Pleiten.

Im Angriff von Arminia Klosterhardt herrscht Flaute. Erst 19-mal brachte der Aufsteiger den Ball im gegnerischen Tor unter. Nach 22 absolvierten Begegnungen nimmt die Klosterhardter den 13. Platz in der Tabelle ein. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Klosterhardt. Von 15 möglichen Zählern holte man nur einen. Arminia Klosterhardt musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Klosterhardt insgesamt auch nur drei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,8 Gegentreffer der Fortuna stehen 3,0 bei Arminia Klosterhardt gegenüber. Im heutigen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen. Während Fortuna Köln am nächsten Samstag (11:00 Uhr) beim FC Schalke 04 gastiert, steht für Klosterhardt einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit Borussia Mönchengladbach auf der Agenda.