Der SV Rödinghausen gastiert am Samstag (14 Uhr) im Stadion Essen. Vor allem für Niclas Heimann dürfte das Wiedersehen mit RWE etwas besonderes sein. Falls er überhaupt spielen darf.

Heimann war nach drei Jahren bei Rot-Weiss Essen im vergangenen Sommer zum SV Rödinghausen gewechselt. Obwohl er an der Hafenstraße noch einen gültigen Vertrag besaß, verständigten sich der Torwart und die RWE-Verantwortlichen auf eine Trennung.

Der 27-Jährige konnte in Essen nie gänzlich überzeugen und wurde von einem Großteil der Fans sehr kritisch gesehen. In Rödinghausen wollte der ehemalige Jugendtorhüter von Bayer Leverkusen und des FC Chelsea einen Neustart wagen und noch einmal angreifen. Doch das gelang ihm nicht ganz.

Zu Beginn der Saison erkämpfte sich Heimann den Platz im Rödinghausener Kasten und verteidigte diesen 19 Ligaspiele an. Die Bilanz: 19 Spiele, 30 Gegentore, fünfmal ohne Gegentor. Doch nach dem 0:1 gegen Wuppertal, dem ersten Pflichtspiel im Jahr 2018, verlor Heimann seinen Stammplatz an Jan Schönwälder. Heimann drückt seit fünf Begegnungen die Ersatzbank. "Ich war mit Nick nicht ganz zufrieden. Jan hat sehr gut trainiert und eine Chance erhalten", erklärt Alfred Nijhuis. Doch ausgerechnet vor dem RWE-Spiel macht der Rödinghausener Trainer Heimann wieder Hoffnung. Immerhin kassierte Schönwälder in fünf Partien satte 13 Gegentreffer. Nijhuis: "Nick trainiert wieder richtig gut und ich spüre, dass er spielen will. Ich habe noch nicht entschieden, wer in Essen im Tor stehen wird."

Ob nun mit oder ohne Heimann: Die Begegnung in Essen ist für Nijhuis immer noch etwas Spezielles: "Solche Spiele hast du nur zweimal in der Saison: in Aachen und Essen. Wir wollen uns vor diesen tollen Kulissen sehr gut präsentieren und werden auch in Essen unsere Chance suchen."